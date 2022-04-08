Эстонский рэпер удивил запросами: смотрите, что он требует в гримерку во время выступления

Jägermeister решил добавить ложку меда в ваше настроение этой весной. Компания приглашает вас вместе с друзьями на всемирно известное мероприятие – Save The Night. Этой ночью ты встретишься лично с эстонским артистом villemdrillem, который выступит только для тебя! Об этом ты мечтал уже давно.

Для русской публики villemdrillem известен по дуэту с Элиной Борн и группой 5miinust, его хиты заставят вас танцевать, даже если вы не очень разбираетесь в эстонской музыке.

У каждого артиста есть свой эксклюзивный и тайный райдер – перечень пожеланий, которые должны быть выполнены организаторами, чтобы вечеринка удалась. Помимо технического райдера, существует также бытовой. Здесь точно сказано, что нужно звезде для максимального комфорта за кулисами. И вот пять наиболее интересных вещей, которые понадобятся артисту и его команде во время отдыха: три черных полотенца, одноразовая камера, большая Do Do пицца, холодное молоко и ром марки Bumbu.

Есть еще один интересный пункт. Быть может, это только в том случае, если концерт затянется до утра? Артист хочет увидеть в своей гримерке хлопья для завтрака и подходящую для этого посуду.

Самый главный вопрос, который заинтересовал журналистов: почему полотенца должны быть черными? Отвечает менеджер музыканта Карл Тамм : «Они должны быть черными, потому что это любимый цвет villemdrillem-а, а также он менее бросается зрителям в глаза во время мероприятия».

Осенью этого года villemdrillem отметит 22-й день рождения. Известность он начал приобретать около четырех лет назад, когда его песни стали популярными в Soundcloud. На пике популярности артист оказался в 2020 году, выпустив очень ритмичный трек «niiea» вместе с участницей «Евровидения» Элиной Борн. Песня быстро стала хитом и возглавила чарты ведущих эстонских радиостанций. Свою первую музыкальную награду получил в 2021 году за песню «Paaristõuked».

Яркое начало сезона вечеринок откроется с праздника Jägermeister Save The Night уже 14 апреля в легендарном ночном клубе Hollywood. На сцене появятся любимцы публики: Wateva и villemdrillem. Это не просто праздник, это мероприятие, которое поддержит наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений сферы деятельности. Начало мероприятия в 22:00, будь на месте, ведь 15 апреля – государственный праздник и после вечеринки у тебя будет свободный день.