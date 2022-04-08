Будет самая мучительная смерть: сыну Собчак угрожают в Сети

Телеведущая Ксения Собчак сообщила об угрозах, поступающих от комментаторов, которые смотрят ее передачи о событиях в Украине. Число хейтеров сорокалетней ведущей возросло, причем теперь угрозы поступают не только лично Собчак, но и ее семье. Причем угрозы поступают со стороны как украинцев, так и россиян, не согласных с ее позицией.

Журналист выложила в своем telegram-канале высказывания некоторых из них. В одном из резких текстов угрозы звучат в адрес единственного сына Собчак Платона, который родился в первом браке Ксении с актером Максимом Виторганом.

Критики Собчак заявляют о желании расправиться в изощренной форме с ребенком, обещая, что “у Платона будет самая мучительная смерть”. При этом детально расписывают что именно сделают с ребенком.

«Представила? Скоро увидишь!» — пишут хейтеры телеведущей.