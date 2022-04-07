Несколько недель назад гитариста и вокалиста Pink Floyd Дэвида Гилмора спросили, видел ли он страницу в Instagram фронтмена украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. Гилмор выступал вместе с «Бумбоксом» в 2015 году на благотворительном концерте «Белорусского свободного театра». Они сыграли короткий набор песен Pink Floyd, а также несколько сольных работ Гилмора. Но с тех пор многое кардинально изменилось. В конце февраля Хлывнюк отменил тур «Бумбокс» в США, чтобы сражаться против российского вторжения, пишет Zn.ua.
Pink Floyd воссоединились, чтобы поддержать Украину
Как пишет The Guardian, в Instagram Гилмор нашел видео, на котором украинский певец в военной форме и с автоматом на плече исполняет без аккомпанемента песню «Ой, у лузі червона калина». Это боевая песня украинских Сечевых стрельцов 1914 года, с которой они шли в бой сначала во время Первой мировой войны, а затем во время войны за независимость.
«Я подумал: это довольно волшебно. И может я смогу что-нибудь из этого сделать. У меня есть основа, над которой Pink Floyd работали все эти годы. Очень тяжело и грустно видеть эту безумную, неоправданную атаку большого государства против независимой, мирной, демократической нации. Грустно видеть это и думать: «Что я, черт возьми, могу сделать?», – это невыносимо», – рассказал британский музыкант.
Так был написан новый сингл Pink Floyd под названием Hey Hey, Rise Up! В нем использовано пение Хлывнюка. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине. Большинство наблюдателей считали, что Pink Floyd уже давно распались. В последний раз они выпускали новые записи 28 лет назад.