Pink Floyd воссоединились, чтобы поддержать Украину

Как пишет The Guardian, в Instagram Гилмор нашел видео, на котором украинский певец в военной форме и с автоматом на плече исполняет без аккомпанемента песню «Ой, у лузі червона калина». Это боевая песня украинских Сечевых стрельцов 1914 года, с которой они шли в бой сначала во время Первой мировой войны, а затем во время войны за независимость.

«Я подумал: это довольно волшебно. И может я смогу что-нибудь из этого сделать. У меня есть основа, над которой Pink Floyd работали все эти годы. Очень тяжело и грустно видеть эту безумную, неоправданную атаку большого государства против независимой, мирной, демократической нации. Грустно видеть это и думать: «Что я, черт возьми, могу сделать?», – это невыносимо», – рассказал британский музыкант.