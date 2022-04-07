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Стало известно, какое наследство оставил Жириновский

Limon.ee
Стало известно, какое наследство оставил Жириновский
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский Фото: Pool New

На него зарегистрирована квартира площадью в 433 квадратных метров, пишет Womanhit.ru

Адвокат Янис Юшки был знаком с покойным политическим деятелем и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Для правозащитника смерть знаменитости стала настоящим шоком.

Юшки отметил, что может начаться борьба за наследство Жириновского, так как он не оставил завещания. У политика есть две квартиры площадью 40 и 433 квадратных метров. Также у Владимира имеется 39 миллионов рублей.

«При отсутствии завещания есть наследники, которые призываются к наследованию в результате правопреемства. У Владимира Вольфовича есть такие — дети. В этом случае они наследуют имущество родителя в равных долях»,

— подчеркнул Янис.

Закон не делает различия между детьми, которые родились в браке и вне его.

«Рожденные в браке, не в браке — совершенно не важно. Наследуют все в равных долях»,

— заявил адвокат в беседе с «Московским комсомольцем».

По информации других СМИ, у Жириновского остались три дома в Подмосковье, три квартиры, восемь дач и десять земельных участков. А по другим сведениям, лидер партии владел 51 объектами недвижимости на сумму 9.8 миллиардов рублей.

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