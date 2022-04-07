Показавшего малышей Николая Баскова поздравляют с пополнением

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Фанаты Баскова сразу же отреагировали на радостную новость. Одни интернет-пользователи тоже не смогли сдержать умиления при виде такой трогательной картины. Другие же поспешили поздравить артиста с появлением на свет малышей.

«С прибавлением!»; «С пополнением! Как назвали?»; «Лапули»; «Прелесть»; «Это просто чудо!»; «Какая нежность»; «Наконец-то!»; «Николай, с пополнением вас!»; «Милые! Есть в кого»; «С прибавлением в семье, Коленька!; «Зацелуйте их скорее»; «Поздравляю вашу семью, какая радость»; «Очаровательные детки», — не сдержали восторга подписчики Баскова.