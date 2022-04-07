В последнее время у Николая Баскова было не так уж много поводов для улыбки. Поэтому рождение двух очаровательных крошек оказалось для артиста самым настоящим событиям, пишет Экспресс газета.
Показавшего малышей Николая Баскова поздравляют с пополнением
Николай Басков довольно эмоционально отреагировал на новость, что его кошка по кличке Шанель родила двух котят. Николай, по всей видимости, давно ждал появления на свет малышей. А потому, когда это произошло, поспешил поделиться своей радостью с поклонниками.
«Ну наконец-то! Свершилось! Ты моя сладкая, ты моя красавица. Такие сладкие два котенка. Да! Боже мой! Ой, ну на это можно смотреть бесконечно», — показал новорожденных счастливый Николай.
Фанаты Баскова сразу же отреагировали на радостную новость. Одни интернет-пользователи тоже не смогли сдержать умиления при виде такой трогательной картины. Другие же поспешили поздравить артиста с появлением на свет малышей.
«С прибавлением!»; «С пополнением! Как назвали?»; «Лапули»; «Прелесть»; «Это просто чудо!»; «Какая нежность»; «Наконец-то!»; «Николай, с пополнением вас!»; «Милые! Есть в кого»; «С прибавлением в семье, Коленька!; «Зацелуйте их скорее»; «Поздравляю вашу семью, какая радость»; «Очаровательные детки», — не сдержали восторга подписчики Баскова.