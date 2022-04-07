Чт, 7.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Показавшего малышей Николая Баскова поздравляют с пополнением

Limon.ee
Показавшего малышей Николая Баскова поздравляют с пополнением
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Николай Басков
Николай Басков Фото: Vyacheslav Prokofyev

В последнее время у Николая Баскова было не так уж много поводов для улыбки. Поэтому рождение двух очаровательных крошек оказалось для артиста самым настоящим событиям, пишет Экспресс газета.

Николай Басков довольно эмоционально отреагировал на новость, что его кошка по кличке Шанель родила двух котят. Николай, по всей видимости, давно ждал появления на свет малышей. А потому, когда это произошло, поспешил поделиться своей радостью с поклонниками.

«Ну наконец-то! Свершилось! Ты моя сладкая, ты моя красавица. Такие сладкие два котенка. Да! Боже мой! Ой, ну на это можно смотреть бесконечно», — показал новорожденных счастливый Николай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Фанаты Баскова сразу же отреагировали на радостную новость. Одни интернет-пользователи тоже не смогли сдержать умиления при виде такой трогательной картины. Другие же поспешили поздравить артиста с появлением на свет малышей.

«С прибавлением!»; «С пополнением! Как назвали?»; «Лапули»; «Прелесть»; «Это просто чудо!»; «Какая нежность»; «Наконец-то!»; «Николай, с пополнением вас!»; «Милые! Есть в кого»; «С прибавлением в семье, Коленька!; «Зацелуйте их скорее»; «Поздравляю вашу семью, какая радость»; «Очаровательные детки», — не сдержали восторга подписчики Баскова.

Ключевые слова
Наверх