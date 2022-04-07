Справочник по ресторанам MICHELIN — это самая известная во всем мире, самая престижная и давно признанная система признания ресторанов, которую Эстония ждала долгие годы. В конце мая знак качества, почти равный премии «Оскар», впервые в странах Балтии доберется до Эстонии, сообщает Majandus.
Звезды Мишлен прибывают в Эстонию
Совместное агентство EAS и KredEx подписало договор о привлечении в Эстонию звезд Мишлен и ресторанных сетей. Это самая всемирно известная, престижная и давно существующая система признания продуктов питания, которую туристический сектор ждал уже много лет.
Эстония одержала долгожданную победу, которая выставит нашу культуру питания в очень позитивном свете в Европе и мире. «В области культуры питания влияние Мишлен, безусловно, такое же большое, как »Оскар« в мире кино. Присоединение к семье Michelin сделает нас более известными, более понятными и более сопоставимыми на международном уровне, а также подчеркнет наши ценности и специфику. Первоклассная культура питания - одна из главных причин, по которым люди путешествуют. Это также одна из самых распространенных причин, по которой к нам возвращаются снова и снова. Договор с Michelin окажет долгосрочное влияние на туристический экспорт и репутацию Эстонии», - сказал Андрес Сутт, министр предпринимательства и информационных технологий.
«Признание Michelin мотивирует туристов тратиться более щедро, а стратегической целью эстонского туризма является не бесконечное увеличение объемов, а развитие качественного туризма, привлечение более информированных посетителей, которые потребляют более дорогие продукты. Положительный эффект также будет передан другим предприятиям, например, в виде большего количества ночей, проведенных в гостиницах. Michelin уменьшит сезонность поездок, и соглашение, безусловно, будет способствовать развитию эстонской культуры питания в целом, так что появится больше мотивации выращивать отличные местные продукты, стать лучшими шеф-поварами и создавать рестораны с вкусовыми ощущениями и обслуживанием мирового класса», - сказала Лийна Мария Лепик, директор Центра развития туризма Совместного агентства EAS-KredEx.
Появление в Эстонии системы признания Michelin окажет значительное экономическое влияние на сектор туризма. Предполагается, что владельцы «звезд» увидят увеличение продаж на 20%, а другие сети ресторанов - на 10%. Исходя из того, каков потенциал эстонских ресторанов, которые могут попасть в гид, общий прирост доходов эстонских ресторанов составит около 2 миллионов евро в год. Дополнительный доход от расходов на поездки посетителей Эстонии, не связанных с пищевым сектором, оценивается в 1,5 млн евро в год. Если сложить налоговые поступления от увеличения продаж ресторанов и косвенные дополнительные налоговые поступления от смежных предприятий, то общий положительный эффект для национального бюджета оценивается в 1,2 млн евро в год.
Оценщики Мишлен уже начали посещать рестораны в Эстонии инкогнито. Первые рестораны, достойные звезды, а также другие рестораны, удостоенные путеводителя, будут объявлены в Таллинне 25 мая. Эти рестораны будут представлены на сайте и в приложении «Гид Мишлен».
Ресторанный гид Мишлен
Имея более чем 100-летнюю историю, путеводитель Мишлен (MICHELIN Guide) охватил почти 40 стран на четырех континентах. Гид рекомендует более 15 000 признанных ресторанов, из которых пятая часть приходится на рестораны, отмеченные звездами.
Лучшие рестораны объявляются ежегодно. Высшей наградой является звезда, при этом возможно получение до трех звезд. Если ресторан не дотягивает до уровня звезд, но при этом имеет хороший уровень, он отмечается в путеводителе одной из двух наград. Категории следующие:
- Три звезды: исключительно хороший ресторан, достойный отдельной поездки (0,9% ресторанов в гиде);
- Две звезды: отличный ресторан, который стоит посетить во время поездки (3,2% ресторанов гида);
- Одна звезда: очень хороший ресторан в своей категории (17,4% ресторанов гида);
- BIB GOURMAND: хороший ресторан, вкусная еда по справедливой цене;
- Зеленая звезда: рестораны, приверженные принципам экологичной гастрономии.
Признание основывается на независимой оценке, которая проводится каждый год и может добавить, убавить или отнять признание у ресторанов.