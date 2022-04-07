Звезды Мишлен прибывают в Эстонию

Совместное агентство EAS и KredEx подписало договор о привлечении в Эстонию звезд Мишлен и ресторанных сетей. Это самая всемирно известная, престижная и давно существующая система признания продуктов питания, которую туристический сектор ждал уже много лет.

Эстония одержала долгожданную победу, которая выставит нашу культуру питания в очень позитивном свете в Европе и мире. «В области культуры питания влияние Мишлен, безусловно, такое же большое, как »Оскар« в мире кино. Присоединение к семье Michelin сделает нас более известными, более понятными и более сопоставимыми на международном уровне, а также подчеркнет наши ценности и специфику. Первоклассная культура питания - одна из главных причин, по которым люди путешествуют. Это также одна из самых распространенных причин, по которой к нам возвращаются снова и снова. Договор с Michelin окажет долгосрочное влияние на туристический экспорт и репутацию Эстонии», - сказал Андрес Сутт, министр предпринимательства и информационных технологий.

Двойное лого Фото: Erakogu/ Visit Estonia

«Признание Michelin мотивирует туристов тратиться более щедро, а стратегической целью эстонского туризма является не бесконечное увеличение объемов, а развитие качественного туризма, привлечение более информированных посетителей, которые потребляют более дорогие продукты. Положительный эффект также будет передан другим предприятиям, например, в виде большего количества ночей, проведенных в гостиницах. Michelin уменьшит сезонность поездок, и соглашение, безусловно, будет способствовать развитию эстонской культуры питания в целом, так что появится больше мотивации выращивать отличные местные продукты, стать лучшими шеф-поварами и создавать рестораны с вкусовыми ощущениями и обслуживанием мирового класса», - сказала Лийна Мария Лепик, директор Центра развития туризма Совместного агентства EAS-KredEx.

Появление в Эстонии системы признания Michelin окажет значительное экономическое влияние на сектор туризма. Предполагается, что владельцы «звезд» увидят увеличение продаж на 20%, а другие сети ресторанов - на 10%. Исходя из того, каков потенциал эстонских ресторанов, которые могут попасть в гид, общий прирост доходов эстонских ресторанов составит около 2 миллионов евро в год. Дополнительный доход от расходов на поездки посетителей Эстонии, не связанных с пищевым сектором, оценивается в 1,5 млн евро в год. Если сложить налоговые поступления от увеличения продаж ресторанов и косвенные дополнительные налоговые поступления от смежных предприятий, то общий положительный эффект для национального бюджета оценивается в 1,2 млн евро в год.

Оценщики Мишлен уже начали посещать рестораны в Эстонии инкогнито. Первые рестораны, достойные звезды, а также другие рестораны, удостоенные путеводителя, будут объявлены в Таллинне 25 мая. Эти рестораны будут представлены на сайте и в приложении «Гид Мишлен».