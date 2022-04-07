Премьера самого долгожданного эстонского фильма – "Аптекарь Мельхиор" – состоится на следующей неделе

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии романов Индрека Харгла про аптекаря Мельхиора. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском.

По словам режиссера Эльмо ​​Нюганена, художественный фильм не является экранизацией книги, а опирается на оригинальный сценарий, написанный в соавторстве с Индреком Харгла и Олле Мирме.

Съемки «Аптекаря Мельхиора» начались летом 2020 года. Чтобы создать типичную для средневекового города обстановку, специальные съемочные площадки были обустроены в нескольких местах в Таллинне и Харьюмаа, в Нарве и Пуртсе в Ида-Вирумаа, в Хальяла и Вао в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, а также в Латвии. Начальная сцена фильма была снята в шведских водах на борту средневекового ганзейского когга.

Место действия фильма - средневековый Таллинн, но, например, события на Тоомпеа снимали в Нарвской крепости, а сцены с подъемными воротами отсняли в крепости Курессааре. Помимо Таллина, в фильме фигурируют и другие ганзейские города - Нарва и Тарту.