Семья Жанны Фриске отчаялась увидеть Платона: «Мы надеемся, что ты прочитаешь эти строки»

7 апреля Платон отмечает девятый день рождения, а его мамы нет на свете вот уже шесть лет… И уже долгое время ребенка не могут навестить родители Жанны и ее сестра.

Наталья Фриске поделилась в соцсетях грустным сообщением, где обращается к племяннику и надеется достучаться до него. «Платоша! Мой милый принц, мы все также в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки. Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником!» — делится она.

35-летняя родственница певицы поздравила Платона и от имени его бабушки Ольги и дедушки Владимира: «Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым, как твоя мама. Мы верим, что скоро мы увидимся, мы очень ждем тебя и очень сильно любим. Твои тетя Наташа, дедушка Вова, бабушка Оля и твоя младшая сестренка».

«Ты самый красивый у меня. И я горжусь тобой, и уверена, что мама безумно гордилась тобой и твоими успехами», — добавила Наталья.