Болезнь Анны Седоковой не отступает: певица поделилась откровенными фото страшных последствий стресса

Анна Седокова и раньше говорила, что страдает из-за болезни, по причине которой ее тело покрывается сыпью. Но казалось, что проблема эта не сильно волнует артистку. В конце концов, она никогда не пыталась причислить себя к людям с идеальной внешностью. Между тем, на светских мероприятиях красавица продолжала неизменно оказываться в центре внимания.

Однако похоже, что Анна уже порядком устала бороться со своим недугом. Стоит ей испытать стресс, как сыпь возвращается.