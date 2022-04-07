Анна Седокова считается красавицей, и неудивительно. На красных дорожках певица всегда старается блеснуть своей фигурой. Вот только выяснилось, что она у звезды далеко не безупречная, пишет Экспресс газета
Болезнь Анны Седоковой не отступает: певица поделилась откровенными фото страшных последствий стресса
Болезнь Анны Седоковой не отступает: певица поделилась откровенными фото страшных последствий стресса
Анна Седокова и раньше говорила, что страдает из-за болезни, по причине которой ее тело покрывается сыпью. Но казалось, что проблема эта не сильно волнует артистку. В конце концов, она никогда не пыталась причислить себя к людям с идеальной внешностью. Между тем, на светских мероприятиях красавица продолжала неизменно оказываться в центре внимания.
Однако похоже, что Анна уже порядком устала бороться со своим недугом. Стоит ей испытать стресс, как сыпь возвращается.
Певица, выставляя откровенное фото у себя в блоге на всеобщее обозрение, признается: "Спасибо, что выслушали. Это был мой камингаут. И, наверное, впервые за долгое время я пишу этот пост не для вас, а для себя"
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