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Возлюбленный подарил кольцо? Эстонская звезда тенниса намекнула на помолвку

Limon.ee
Возлюбленный подарил кольцо? Эстонская звезда тенниса намекнула на помолвку
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Анетт Контавейт поделилась в Instagram своими любимыми снимками, сделанными за последние десять дней. В карусели оказалось так много интересного.

«Мои любимые фотографии за последние десять дней или около того», — написала сильнейшая теннисистка Эстонии и 7-я ракетка мира в серии фотографий, добавив эстонский флаг и смайлик с красным сердцем.

На снимках видно кольцо с сердечком и радужный маникюр, а также блины и зеркальное селфи с подругой Кейли Сюкияйнен.

Похоже, что Контавейт взяла небольшой перерыв и оказалась в красивом и романтичном месте. Что может быть приятнее, чем вид на эстонский лес прямо с кровати.

Уже почти месяц ходят слухи, что Анетт Контавейт завоевала сердце капитана команды FCI Levadia Брента Леписту. Хотя в прошлом пара никак не комментировала этот вопрос, теперь мужчина подтвердил, что эти домыслы правдивы.

С начала марта появились предположения о том, что между Брентом Леписту и Анетт Контавейт есть нечто большее.

Все разговоры начались с фотографии в Instagram Леписту, на которой Анетт Контавейт потягивает кофе.

Тот загадочно ответил Õhtuleht, обратившемуся за комментарием, что не знает ответа на вопрос и не считает нужным обсуждать этот вопрос в данный момент.

4 апреля на Youtube вышла первая часть документального сериала Coolbet «Ради победы: FCI Левадия». В первом эпизоде было взято интервью у 29-летнего футболиста.

Его прямо спросили, есть ли у него роман со звездой тенниса. Не уклоняясь от ответа, мужчина рассмеялся и признался: «Да, есть».

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