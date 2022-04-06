Екатерина Андреева рассказала о своем реальном возрасте, «Костичке» Эрнсте и о том, что мешает России

Интервью было записано еще в январе, до начала спецоперации на Украине, а вышло вскоре после скандального эпизода на «Первом канале», когда во время эфира Андреевой в студию ворвалась редактор программы Марина Овсянникова с плакатом. Овсянникова тогда же призвала зрителей не верить тому, что говорят на Первом канале. Хотя в реальности данный эпизод произошел уже после записи интервью, Андреева коснулась темы обвинений в пропаганде.

Ведущая отметила, что в программе «Время» всегда представлены разные точки зрения. В качестве примера Андреева привела новости про отравление Алексея Навального, когда в эфире были данные и от немецкой клиники «Шарите», где считали, что оппозиционера отравили «Новичком».

Пропаганда — это не толстый молоток, это тонкий скальпель. Запрещать и не пущать — это неправильно. Все подводки я и пишу. У меня есть редакторы, которые помогают, но если вдруг по какой-то причине я окажусь одна, то я всю программу напишу сама. Если бы не я работала, то, может быть, это была бы совсем другая передача,

— рассказала Андреева о своей работе.

Екатерина Андреева Фото: скриншот

Она также вспомнила о том, как начинала работать в эфире, рассказав, что в качестве ведущей ее утвердил Сергей Доренко. На старте ее карьеры ее поддержал Константин Эрнст, который был генеральным продюсером тогда еще ОРТ, а затем стал гендиректором телеканала.

Эту прическу, которая есть у меня, этот строгий стиль придумал — может быть, не придумал, но утвердил и одобрил Константин Эрнст. Костя, мой непосредственный руководитель. Ему показалось это правильным, таким классическим, стильным,

— сказала Андреева, отметив, что по этой причине вне кадра она старается одеваться максимально неформально.

Ведущая также отметила, что Эрнст, которого она называет «Костичкой», и сейчас строго следит за внешним видом ведущих в эфире и однажды даже прибежал в студию, увидев, что одна ведущая вела эфир с бутоном камелии в нагрудном кармане.

О России

Звезда Первого канала также поделилась своим мнением о том, что мешает развитию России. Андреева сказала, что фатальные последствия для страны имели события революции 1917 года, а больше всего — переход с юлианского на григорианский календарь. Андреева считает, что из-за этого люди лишились «своих истинных дат рождения».

Это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. То, что у нас Новый год и Рождество в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно,

— сказала Андреева, отметив, что еще одной проблемой является незахороненный Ленин.

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