Екатерина Андреева, которая с 1998 года ведет информационную программу «Время», стала гостьей YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Екатерина Андреева рассказала о своем реальном возрасте, «Костичке» Эрнсте и о том, что мешает России
Интервью было записано еще в январе, до начала спецоперации на Украине, а вышло вскоре после скандального эпизода на «Первом канале», когда во время эфира Андреевой в студию ворвалась редактор программы Марина Овсянникова с плакатом. Овсянникова тогда же призвала зрителей не верить тому, что говорят на Первом канале. Хотя в реальности данный эпизод произошел уже после записи интервью, Андреева коснулась темы обвинений в пропаганде.
Ведущая отметила, что в программе «Время» всегда представлены разные точки зрения. В качестве примера Андреева привела новости про отравление Алексея Навального, когда в эфире были данные и от немецкой клиники «Шарите», где считали, что оппозиционера отравили «Новичком».
Пропаганда — это не толстый молоток, это тонкий скальпель. Запрещать и не пущать — это неправильно. Все подводки я и пишу. У меня есть редакторы, которые помогают, но если вдруг по какой-то причине я окажусь одна, то я всю программу напишу сама. Если бы не я работала, то, может быть, это была бы совсем другая передача,
— рассказала Андреева о своей работе.
Она также вспомнила о том, как начинала работать в эфире, рассказав, что в качестве ведущей ее утвердил Сергей Доренко. На старте ее карьеры ее поддержал Константин Эрнст, который был генеральным продюсером тогда еще ОРТ, а затем стал гендиректором телеканала.
Эту прическу, которая есть у меня, этот строгий стиль придумал — может быть, не придумал, но утвердил и одобрил Константин Эрнст. Костя, мой непосредственный руководитель. Ему показалось это правильным, таким классическим, стильным,
— сказала Андреева, отметив, что по этой причине вне кадра она старается одеваться максимально неформально.
Ведущая также отметила, что Эрнст, которого она называет «Костичкой», и сейчас строго следит за внешним видом ведущих в эфире и однажды даже прибежал в студию, увидев, что одна ведущая вела эфир с бутоном камелии в нагрудном кармане.
О России
Звезда Первого канала также поделилась своим мнением о том, что мешает развитию России. Андреева сказала, что фатальные последствия для страны имели события революции 1917 года, а больше всего — переход с юлианского на григорианский календарь. Андреева считает, что из-за этого люди лишились «своих истинных дат рождения».
Это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор, как отголоски, мешают развитию страны. То, что у нас Новый год и Рождество в таком последовательном состоянии, это тоже неправильно,
— сказала Андреева, отметив, что еще одной проблемой является незахороненный Ленин.
Секреты красоты
Зашла речь и о другой теме, которая волнует публику, — секретах красоты телеведущей. Андреева также прокомментировала давний спор о ее настоящем возрасте. По одним данным, телеведущая 1961 года рождения и в прошлом году отметила 60-летие. По другим — она родилась в 1965 году, и ей 56 лет. Андреева сказала Надежде Стрелец, что родилась все-таки в 1965 году, пишет Spletnik.
Телеведущая также призналась, что является противницей пластических операций и делает ставку на косметические процедуры, спорт и правильное питание. Также она порекомендовала всем пореже смотреть в зеркало, чтобы не зацикливаться на возрастных изменениях.
Я смотрю в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить, — пять минут. Лечь под нож и проснуться красавицей — это нереально. Мой секрет — это сила мысли. Ты будешь выглядеть именно так, как ты хочешь. Зафиксируй свое внимание на том, какой ты хочешь себя видеть, много занимайся спортом, будь доброй, не злись на людей, не выходи из себя, не завидуй и купи хороший крем. Все,
— сказала ведущая.
Я никогда не доверяла толстым диетологам, прыщавым косметологам и глупым людям, которые пытаются что-то объяснить. Докажи мне своим примером — и тогда я пойду за тобой. А если это игра, то я туда точно не пойду,
— добавила она, говоря о том, что всегда следует обращаться к профессионалам и не верить слепо марафонам в Cети.
О феминизме
«Я не феминистка совсем. Я за баланс инь и ян. В странах, где женщин зажимают слишком, — Иране, Афганистане, например, там нет баланса, развития, красоты. [И в скандинавских странах, где сильно развит феминизм] точно так же. Это все перекосы, это плохо. Я люблю проявления мужского внимания и все, что с этим связано. Я говорю о том перекосе, когда женщине не доверяют посты в компании, если она этого заслуживает»,
— отметила Андреева.