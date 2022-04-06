Молодая жена родила Андрею Макаревичу сына

В начале года появились слухи, что в семье Андрея Макаревича ожидается пополнение. Поводом для разговоров стал снимок молодой избранницы музыканта Эйнат: в кадре та предстала с заметно округлившимся животом. Артист поначалу не комментировал радостное событие, однако позже признался — любимая действительно беременна.

Сегодня стало известно, что женщина родила первенца. Звездную семью уже поздравил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в соцсетях.

«От всей души поздравляю моего товарища, члена общественного совета РЕК Андрея Макаревича и его супругу Эйнат Кляйн с рождением сына. Желаю родителям и новорожденному счастливых и долгих лет жизни! Мазл тов! В добрый час!» — написал он.