Жириновский еще 10 лет назад подробно рассказал, как должны пройти его похороны

«Панихида будет в Колонном зале (Дома Союзов), большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета (МГУ на Моховой), чтобы не сильно мешать движению. А оттуда на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего. И на подушечках ордена, и слезные речи»