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Жириновский еще 10 лет назад подробно рассказал, как должны пройти его похороны

Limon.ee
Жириновский еще 10 лет назад подробно рассказал, как должны пройти его похороны
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский Фото: ALEXANDER NATRUSKIN

Владимир Жириновский рассказал телеканалу Дождь еще в 2013 году, как пройдут его похороны. Интересно, прислушаются ли к его словам?

«Панихида будет в Колонном зале (Дома Союзов), большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета (МГУ на Моховой), чтобы не сильно мешать движению. А оттуда на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего. И на подушечках ордена, и слезные речи»

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