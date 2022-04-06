Развелся, но остался только с ней: большая любовь Владимира Жириновского

Владимир Вольфович запомнился своими громкими высказываниями и скандальными выходками. Однако будучи бунтарем на публике, чиновник всю жизнь прожил с единственной женщиной.

5-tv.ru узнал историю любви Владимира Жириновского и Галины Лебедевой. Их отношения продлились более полувека — до последних дней политика.

Абхазский роман

Галина и Владимир познакомились в конце 60-х в Абхазии, где они оба отдыхали в студенческие годы. В то время, по словам Галины, от сверстников молодой Жириновский отличался вдумчивостью и спокойным нравом. Он покорил девушку своим умом и воспитанностью. В течение трех лет их связывали романтические отношения, свойственные советским парам. Они ходили в кино и театры. Часто их сопровождали подруги Галины. Владимир Жириновский, по словам Галины, в молодости был спокойным и вдумчивым человеком.

Юрист и вирусолог

Предлагая руку и сердце, Жириновский заявил любимой, что хочет сделать ее самой счастливой женщиной на свете. Будущий политик пообещал ей обязательно стать министром. Встав на ноги, Жириновский работал юристом, его супруга — вирусологом. Женщина решила не отставать от любимого в карьерных достижениях. Она написала десятки научных работ. С виду они были идеальной парой и счастливой семьей, но спустя шесть лет брака развелись.

Развод Жириновского проходил сложно. Бывшие возлюбленные делили нажитое имущество. Дело выиграла Галина. Осознав, что порознь им тяжелее, чем вместе, пара к удивлению многих вновь съехалась, а в 1996-м даже обвенчалась в церкви. В СМИ писали, что развод был выгоден политику финансово, а в действительности он с любимой и не расставался. Владимир и Галина прожили вместе 51 год до последних дней политика. Повторно юридически оформлять отношения они не стали. Пока Владимир Жириновский работал юристом, его жена Галина делала карьеру в науке.

Дети Жириновского

В 1971-м на свет появился первенец Галины и Владимира Игорь. Мальчику дали фамилию матери, чтобы на него не падала тень Жириновского. Наследник пошел по стопам отца. Сначала он отучился на юриста, затем вступил в ЛДПР (Либерально-демократическая партия России, которую возглавлял Жириновский - Прим.ред.) и сделал политическую карьеру. Игорь Владимирович женат на Людмиле. В 1998-м у них родились близнецы Александр и Сергей. В 2018-м на свет появился третий сын.

Игорь не спешит распространяться о своей семье. СМИ мало известно о супруге политика. Мальчики, согласно сведениям журналистов, учатся за рубежом. С дедушкой они проводили мало времени из-за его загруженного графика.

Спустя 25 лет семейной жизни выяснилось, что у депутата есть и другие дети. В 1995-м Владимир Вольфович вывел в свет девятилетнего мальчика Олега и признался, что это его сын. Оказалось, что Олег — плод любви Жириновского и осетинки Жанны Газдаровой, с которой он познакомился на Кубе. Малыш родился в Москве, но вскоре мать отдала его на воспитание бабушке в Осетию.

Юношей Олег вернулся в Москву и поступил в МГУ. Там же он познакомился с осетинкой Мадиной Батыровой. В 26 лет молодой человек женился на ней. Празднование свадьбы состоялось в Осетии. Торжество в деталях описывали СМИ. Писали, что все расходы взял на себя Жириновский. Одно лишь платье невесты обошлось примерно в 200 тысяч рублей.

Позже в прессе появилась информация о еще одном внебрачном ребенке Жириновского. О ней известно немного. Журналистам удалось разузнать, что ее зовут Анастасия Петрова. В сети пишут, что в ее свидетельстве о рождении прописаны имя, фамилия и отчество бессменного лидера ЛДПР. Тем не менее свою фамилию он ей не дал.

Примечательно, что Владимир Жириновский не раз озвучивал свою позицию по многоженству. Какое-то время он активно продвигал в Госдуме законопроект о многоженстве в России, но идея не была поддержана.