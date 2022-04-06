Владимир Вольфович интересовался политикой со студенчества. Эта сфера и стала делом его жизни, пишет Пятый канал.
«Сказал все, что хотел»: чем запомнился Владимир Жириновский?
Владимир Жириновский запомнился россиянам яркими выступлениями и неожиданными монологами. Каким был жизненный путь политика, и как он стал рекордсменом среди кандидатов в президенты РФ, рассказывает 5-tv.ru.
Детство Владимира Жириновского
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате в Казахстане. Его отец, Вольф Эйдельштейн, работал агрономом и познакомился с Александрой Жириновской в Казахской АССР. У Александры было пять детей от первого брака, и Владимир Вольфович стал шестым ребенком. Вместе отец и мать будущего политика долго не прожили: когда Владимиру был год, его отец эмигрировал по политическим причинам. Настоящего отца Владимир Вольфович так и не узнал.
Когда Владимир Вольфович был маленьким, его мать снова вышла замуж. Двух сыновей Александра Павловна отправила в Суворовское училище, две старшие дочери переехали к бабушке со стороны отца. Так Жириновский и его сводная сестра остались жить с мамой и новым мужем. Уже будучи взрослым, Владимир Вольфович говорил, что считал отчима отцом.
В Алма-Ате Жириновский окончил школу. Он поступил в МГУ имени Ломоносова: тогда в вуз необходимо было принимать детей из бедных семей, и абитуриент попал в их число. Владимир Вольфович выбрал специальность «Турецкий язык и литература» на факультете восточных языков. Учебу в вузе он совмещал с обучением в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
Студенческие годы Владимира Жириновского
Во время обучения Владимир Вольфович интересовался политикой и видел себя в должности политического деятеля. В 1967-м он отправил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Ильича Брежнева, где рассуждал, что области образования и сельского хозяйства необходимо менять. Тогда его вызвали в комитет и провели разъяснительную беседу, рассказали, что изменения «нереальны по финансовым и некоторым политическим соображениям». Этот случай Владимир Вольфович запомнил на всю жизнь, но не потерял желание работать в политической сфере. Он выучил турецкий и французский языки.
Благодаря знанию языков на четвертом курсе Жириновский отправился проходить практику в Турции в качестве стажера-переводчика на стройку Искендерунского металлургического комбината. Но практику он так и не прошел: студент раздавал знакомым «подрывные значки» с изображением Ленина. Жириновского арестовали за «коммунистическую пропаганду» и выслали в Советский Союз. Владимир Вольфович окончил университет, но из-за ареста не мог вступить в КПСС, поступить в аспирантуру или уехать в другую страну. Он отправился служить в Тбилиси офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа.
В 1972-м Жириновский вернулся в СССР. Он поступил на вечернее отделение МГУ и учился на юриста и работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы. Окончив университет с отличием, он устроился в Инюрколлегию Министерства Юстиции СССР и проработал там шесть лет.
Политическая карьера Владимира Жириновского: 30 лет в «ЛДПР»
В 1983-м Владимир Вольфович ушел из Инюрколлегии в издательство «Мир». Он занял должность руководителя юридического отдела. Одновременно Жириновский писал диссертацию о прошлом, настоящем и будущем русской нации. В 1988-м Владимир Вольфович начал активную политическую жизнь, принял участие в работе учредительного съезда «Демократического Союза», выступал на партийных собраниях. Ему хотелось создать собственную партию, поэтому в «Демократический союз» Жириновский так и не вступил. Он написал программу Социал-демократической партии и распространял среди активистов.
В 1989-м Жириновский совместно с композитором Владимиром Богачевым объявил о создании Либерал-демократической партии Советского союза, а через три года зарегистрировал ее. Программой ЛДП стала ранее созданная, усовершенствованная программа Социал-демократической партии. В 1991-м Владимир Вольфович баллотировался на пост президента РСФСР и занял третье место — за него проголосовали 7,81% жителей. Политик вспоминал первое выступление в мае 1991-го, где он убедил половину депутатов проголосовать за свою кандидатуру. Жителям он обещал снизить цену на водку.
Жириновский поддерживал ГКЧП, выступал против Беловежских соглашений Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича. В 1992-м партию переименовали в Либерал-демократическую партию России («ЛДПР»). Через год Владимир Жириновский стал депутатом Государственной думы, его единогласно избрали лидером фракции «ЛДПР». До последних дней жизни политика партии удавалось оставаться в Госдуме. Партия выдвигала Жириновского в кандидаты в Президента России в 1996-м, но тогда Жириновский набрал 5,78% голосов избирателей. В 2000-м Владимир Вольфович снова баллотировался на пост президента, но набрал 2,7% голосов и занял пятое место.
Зато в 2000-м Жириновского избрали председателем Государственной думы. Он перепоручил руководство фракции ЛДПР сыну Игорю Лебедеву. В 2011-м Игорь Лебедев был избран заместителем председателя Госдумы, и потому Жириновский вернулся к руководству фракцией. К тому времени он поучаствовал в президентских выборах в 2008-м, но занял третье место. Жириновский плотно занимался устройством «ЛДПР» и в 2000-е представил прессе 55 томов сочинений, которые написал сам совместно с фракцией.
В 2012-м Владимир Вольфович снова поучаствовал в президентских выборах и занял четвертое место, за него проголосовали 6,22% избирателей. Тогда он вошел в Государственный совет РФ согласно указу, в котором регламентировалось, что руководители фракции становятся членами Госсовета.
В последний раз Жириновский поучаствовал в президентских выборах в 2018-м. Он набрал третье место, за политика проголосовали 5,65% избирателей. Он поучаствовал в шести президентских выборах и стал рекордсменом среди кандидатов.
Скандалы с участием Владимира Жириновского
Жириновский запомнился людям яркими выступлениями и категоричными высказываниями. Он часто говорил о необходимости нестандартных законов. Например, предлагал снять действующий мораторий на смертную казнь. Когда противники Жириновского уточнили, что из-за ошибки судебного приговора может быть казнен невиновный человек, то Владимир Вольфович предложил приговаривать судью, вынесшего ошибочный приговор, к смертной казни. Одновременно политик отмечал, что вообще-то мораторий на смертную казнь вводить поздно.
Владимир Вольфович предлагал узаконить на территории России многоженство, причем не только для представителей мусульманских национальностей. По мнению политика, это спасло бы страну от демографического кризиса.
На телевидении Владимир Жириновский вел себя не менее экстравагантно. Политика прозвали главным шоуменом страны. В беседе с Борисом Немцовым он облил собеседника апельсиновым соком за совет пройти обследование на венерические заболевания. В 2003-м — записал видеообращение Джорджу Бушу, где резко осудил войну в Ираке и нецензурно выражался. Позже представители политика объяснили, что видео не готовили для публикации.
Здоровье и личная жизнь Владимира Жириновского
С первой и единственной супругой Владимир Вольфович познакомился в 60-х. Они встретились в студенческом лагере. Будущий политик три года встречался с Галиной Лебедевой, которая хотела стать вирусологом, забирал ее на черной «Волге». Родители одобрили выбор дочери, и в 1971-м политик женился на Галине. В браке родился сын Игорь, который пошел по стопам отца. Он окончил юридический факультет МГЮА и стал депутатом Государственной думы.
Брак Владимира Жириновского и Галины Лебедевой просуществовал всего пять лет. Они развелись в 1976-м. Владимир Вольфович не называл причину расставания, но отмечал, что хоть они и развелись официально, супруги находятся в церковном браке. В 1985-м Владимир и Галина решили снова жить вместе.
В 1986-м у Жириновского появился сын Олег. Его родила Жанна Газдарова, о которой мало известно. Олег окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России. Он работал советником в аппарате администрации Смоленской области.
Владимир Вольфович также оставил внебрачную дочь Анастасию Петрову, но о ней почти ничего не известно. Однажды политик рассказал, что девушка страдает от «болезни, когда нет аппетита».
«Она работала в одном высоком учреждении, очень старалась, чтобы доказать мне, какая она молодец. Хотела, чтобы я ей гордился», — делился Жириновский.
В результате у девушки появились серьезные проблемы со здоровьем, она несколько раз обращалась к врачам. Сам Владимир Вольфович относился к собственному организму с вниманием. Он с 2013-го был вегетарианцем и агитировал не употреблять мясо в пищу. В 2021-м Владимир Вольфович заявлял, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. В последние годы жизни он увлекался стрельбой и волейболом, любил путешествия, но в преклонном возрасте устал от поездок.
Последние годы жизни Владимира Жириновского
В последние годы жизни Жириновский активно высказывался и продолжал предлагать нестандартные законы. В 2016-м политику установили памятник в Москве, который создал Зураб Церетели. Жириновский был растроган почитанием.
«Я никогда не думал в жизни, что будет скульптура в мою честь, я ведь не знаменитый ученый или путешественник, вся эта работа связана с политической партией, ее название — ЛДПР», — отмечал он.
К преклонному возрасту Владимир Вольфович был несколько раз награжден. В 2021-м политик был удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
В 75-й день рождения Жириновский написал на собственной странице, что считает себя счастливым человеком, потому что сказал все, что хотел. Целью своей жизни политик назвал помощь России и ее гражданам.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!