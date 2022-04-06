«Сказал все, что хотел»: чем запомнился Владимир Жириновский?

Владимир Жириновский запомнился россиянам яркими выступлениями и неожиданными монологами. Каким был жизненный путь политика, и как он стал рекордсменом среди кандидатов в президенты РФ, рассказывает 5-tv.ru.

Детство Владимира Жириновского

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате в Казахстане. Его отец, Вольф Эйдельштейн, работал агрономом и познакомился с Александрой Жириновской в Казахской АССР. У Александры было пять детей от первого брака, и Владимир Вольфович стал шестым ребенком. Вместе отец и мать будущего политика долго не прожили: когда Владимиру был год, его отец эмигрировал по политическим причинам. Настоящего отца Владимир Вольфович так и не узнал.

Когда Владимир Вольфович был маленьким, его мать снова вышла замуж. Двух сыновей Александра Павловна отправила в Суворовское училище, две старшие дочери переехали к бабушке со стороны отца. Так Жириновский и его сводная сестра остались жить с мамой и новым мужем. Уже будучи взрослым, Владимир Вольфович говорил, что считал отчима отцом.

В Алма-Ате Жириновский окончил школу. Он поступил в МГУ имени Ломоносова: тогда в вуз необходимо было принимать детей из бедных семей, и абитуриент попал в их число. Владимир Вольфович выбрал специальность «Турецкий язык и литература» на факультете восточных языков. Учебу в вузе он совмещал с обучением в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.

Студенческие годы Владимира Жириновского

Во время обучения Владимир Вольфович интересовался политикой и видел себя в должности политического деятеля. В 1967-м он отправил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Ильича Брежнева, где рассуждал, что области образования и сельского хозяйства необходимо менять. Тогда его вызвали в комитет и провели разъяснительную беседу, рассказали, что изменения «нереальны по финансовым и некоторым политическим соображениям». Этот случай Владимир Вольфович запомнил на всю жизнь, но не потерял желание работать в политической сфере. Он выучил турецкий и французский языки.

Благодаря знанию языков на четвертом курсе Жириновский отправился проходить практику в Турции в качестве стажера-переводчика на стройку Искендерунского металлургического комбината. Но практику он так и не прошел: студент раздавал знакомым «подрывные значки» с изображением Ленина. Жириновского арестовали за «коммунистическую пропаганду» и выслали в Советский Союз. Владимир Вольфович окончил университет, но из-за ареста не мог вступить в КПСС, поступить в аспирантуру или уехать в другую страну. Он отправился служить в Тбилиси офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа.