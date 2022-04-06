Неизвестный русскоязычный мужчина подарил незнакомой семье полный бак горючего

«Сегодня со мной произошло что-то особенное», — начал свой рассказ автор публикации.

Автор поста вместе с детьми как раз начал заправлять машину на станции Võela Alexela недалеко от Пярну, ранним утром в среду, когда к нему подошел русскоязычный мужчина. К сожалению, ответить мужчине по-русски он не смог, да и из общения на английском тоже ничего не вышло.

«Затем он засунул пистолет в бак моей машины и начал заливать туда топливо. Я был в большой панике, не понимая что же будет дальше, а мужчина сам все оплатил», — растерялся автор поста.

Наконец он сообразил, что может позвонить знакомому, который понимает по-русски, чтобы тот помог решить странную ситуацию. «Оказалось, что у этого господина сегодня день рождения, и он хотел сделать кому-то подарок, поэтому заправил мою машину», — объясняет автор, семья которого до сих пор удивлена таким сюрпризом.

Семья никогда не встречала человека, который устраивал бы что-то подобное для незнакомых людей в день своего рождения. Конечно, мужчину поблагодарили, как могли, но хотелось бы отблагодарить его более достойно.