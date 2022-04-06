В группе Märgatud24 Pärnus в Facebook появился пост, что на автозаправочной станции Võela Alexela недалеко от Пярну незнакомец преподнес милой семье неожиданный подарок, но семья не смогла выразить мужчине достойную благодарность.
Неизвестный русскоязычный мужчина подарил незнакомой семье полный бак горючего
«Сегодня со мной произошло что-то особенное», — начал свой рассказ автор публикации.
Автор поста вместе с детьми как раз начал заправлять машину на станции Võela Alexela недалеко от Пярну, ранним утром в среду, когда к нему подошел русскоязычный мужчина. К сожалению, ответить мужчине по-русски он не смог, да и из общения на английском тоже ничего не вышло.
«Затем он засунул пистолет в бак моей машины и начал заливать туда топливо. Я был в большой панике, не понимая что же будет дальше, а мужчина сам все оплатил», — растерялся автор поста.
Наконец он сообразил, что может позвонить знакомому, который понимает по-русски, чтобы тот помог решить странную ситуацию. «Оказалось, что у этого господина сегодня день рождения, и он хотел сделать кому-то подарок, поэтому заправил мою машину», — объясняет автор, семья которого до сих пор удивлена таким сюрпризом.
Семья никогда не встречала человека, который устраивал бы что-то подобное для незнакомых людей в день своего рождения. Конечно, мужчину поблагодарили, как могли, но хотелось бы отблагодарить его более достойно.
Именно из-за огромной благодарности был сделан пост, чтобы еще раз поблагодарить неизвестного русскоязычного мужчину и, самое главное, поздравить его с днем рождения.