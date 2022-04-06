Ему было 75 лет.
Умер Владимир Жириновский
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.
"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", — написал председатель палаты в своем Telegram-канале.
Владимира Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище. Там покоятся его родственники, «есть семейный уголочек», как говорил сам политик. А вот прощание, по сообщениям источников, пройдет именно в Доме Союзов.
Прощание состоится в пятницу. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что отпевание Жириновского лично проведет патриарх Кирилл.