Галкин, Пугачева, Ургант и другие: почему российские звезды улетают именно в Израиль

Люди пытаются найти более удобное место, где им можно пересидеть этот временный момент, который происходит. То же самое было после революции, когда была «белая» эмиграция. Ехали куда могли. Кто мог — зацепился за Стамбул, кто мог — сидел в Тунисе, в Белграде, кто-то устроился в Париже,