«Процесс лейкоза запущен»: гематолог рассказала о первых признаках рака крови

На ранней стадии лейкемии в кроветворной системе происходят изменения, которые можно обнаружить в ходе стандартного биохимического анализа крови. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова.

Как отметила доктор, первыми признаками рака крови обычно становятся снижение уровня гемоглобина до 30–60 граммов на литр и уменьшение количества эритроцитов, что в дальнейшем нередко приводит к анемии, в народе — малокровию.

Еще одним сигналом, говорящим, что «процесс лейкоза запущен», Бычкова назвала появление в крови большого количества молодых форм нейтрофилов, когда в мазке крови наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Также эксперт назвала ряд проявлений рака крови, которые может заметить и сам пациент.

«Появляется немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1—38,0 градуса на протяжении длительного времени. Консолидирующим маркером все-таки является анализ крови», — сказала гематолог.

По словам Бычковой при обнаружении доктором вышеперечисленных факторов назначается незамедлительное обследование костного мозга. Также важно как можно раньше перейти к химиотерапии.