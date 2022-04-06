И волонтеры, и городские чиновники получили штрафы за парковку перед Центром встречи военных беженцев

Перед Центром встречи военных беженцев на улице Нийне в Таллинне не щадят водителей и всех, кто не соблюдает правила, будут штрафовать за парковку. Как заместитель мэра Таллинна, так и глава муниципальной полиции якобы просили об освобождении от штрафов, пишет Elu24.