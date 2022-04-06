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И волонтеры, и городские чиновники получили штрафы за парковку перед Центром встречи военных беженцев

Limon.ee Кетлин Крузе
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И волонтеры, и городские чиновники получили штрафы за парковку перед Центром встречи военных беженцев
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Центр встречи военных беженцев в Таллинне.
Центр встречи военных беженцев в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Перед Центром встречи военных беженцев на улице Нийне в Таллинне не щадят водителей и всех, кто не соблюдает правила, будут штрафовать за парковку. Как заместитель мэра Таллинна, так и глава муниципальной полиции якобы просили об освобождении от штрафов, пишет Elu24.

Стен Светляков, директор Культурного центра «Сальме», пишет в Facebook-группе Niine 2 vabatahtlikud, что волонтеров Центра встречи военных беженцев ждет новая неожиданная забота — штрафы за парковку.

«Несмотря на первоначальные обещания, переговоры с AS Ühisteenused не принесли никакой пользы, и штрафы за парковку, полученные на участке между центром для беженцев и Põhja Rimi, не будут отменены!» - пишет Светляков.

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