Перед Центром встречи военных беженцев на улице Нийне в Таллинне не щадят водителей и всех, кто не соблюдает правила, будут штрафовать за парковку. Как заместитель мэра Таллинна, так и глава муниципальной полиции якобы просили об освобождении от штрафов, пишет Elu24.
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И волонтеры, и городские чиновники получили штрафы за парковку перед Центром встречи военных беженцев
И волонтеры, и городские чиновники получили штрафы за парковку перед Центром встречи военных беженцев
Стен Светляков, директор Культурного центра «Сальме», пишет в Facebook-группе Niine 2 vabatahtlikud, что волонтеров Центра встречи военных беженцев ждет новая неожиданная забота — штрафы за парковку.
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