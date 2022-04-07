Гречка полезнее таблеток: пять натуральных продуктов для укрепления нервов

- К сожалению, несмотря на то что в пище магния действительно много, современный человек получает этот важный элемент с продуктами всего чуть больше половины от требуемой нормы, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - А все потому, что мы предпочитаем промышленно переработанные продукты, где магния уже - кот наплакал, ведь он теряется в процессе приготовления. Помимо употребления тяжелой и рафинированной пищи, на дефицит магния в организме влияет хронический алкоголизм и некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, целиакия).