По мнению психологов, счастье строится на удовлетворении – человек доволен своим статусом, положением в обществе, местом жительства и тем, чем он занимается. Однако существуют четыре очень опасные привычки, которые могут навсегда поставить крест на радостной жизни, пишет Psychology today.
Названы четыре опасные привычки, мешающие счастью
Бесконечное сравнение
Трудно чувствовать удовлетворение от повседневной жизни, если постоянно смотреть на нее через призму чужого успешного опыта. В эпоху соцсетей чужие жизни постоянно мелькают у людей перед глазами, и они наблюдают за ними с самых привлекательных сторон. Специалисты порекомендовали трезво оценивать плюсы собственного существования, преимущества и удачи.
Склонность винить других
В любом конфликте виноваты обе стороны, но у привычки перекладывать вину только на других, снимая с себя всю ответственность, есть негативный итог. Человек, который не может ответить за происходящее, начинает тонуть в чувстве беспомощности, поскольку становится лишь безвольным участником неприятных событий. Если он примет свою долю вины, то найдет в себе силы повлиять на ситуацию.
Постоянный самоанализ
Постоянный самоанализ и поиск ответов на вопросы мешают важному процессу человеческого мышления – принятию ситуации и адаптации. Изучение вопросов "Как?" и "Что?" поможет человеку приблизиться к принятию и свыкнуться с новыми обстоятельствами. Если человек поймет, как ему двигаться дальше, извлечет пользу из полученного опыта и найдет свои сильные стороны для выхода из трудной ситуации, то это поможет взять себя в руки и начать действовать, пишет mk.ru.
Привычка отвлекаться и задумываться
Постоянное отвлечение омрачает путь к счастью. Переключение мыслей, ментальное путешествие из прошлого в будущее вытесняют человека из текущего момента и заставляют тревожиться о прошедших или еще не начатых делах. Нужно научиться жить в настоящем и концентрироваться только на нем.