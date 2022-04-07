Названы четыре опасные привычки, мешающие счастью

Бесконечное сравнение

Трудно чувствовать удовлетворение от повседневной жизни, если постоянно смотреть на нее через призму чужого успешного опыта. В эпоху соцсетей чужие жизни постоянно мелькают у людей перед глазами, и они наблюдают за ними с самых привлекательных сторон. Специалисты порекомендовали трезво оценивать плюсы собственного существования, преимущества и удачи.

Склонность винить других

В любом конфликте виноваты обе стороны, но у привычки перекладывать вину только на других, снимая с себя всю ответственность, есть негативный итог. Человек, который не может ответить за происходящее, начинает тонуть в чувстве беспомощности, поскольку становится лишь безвольным участником неприятных событий. Если он примет свою долю вины, то найдет в себе силы повлиять на ситуацию.

Постоянный самоанализ

Постоянный самоанализ и поиск ответов на вопросы мешают важному процессу человеческого мышления – принятию ситуации и адаптации. Изучение вопросов "Как?" и "Что?" поможет человеку приблизиться к принятию и свыкнуться с новыми обстоятельствами. Если человек поймет, как ему двигаться дальше, извлечет пользу из полученного опыта и найдет свои сильные стороны для выхода из трудной ситуации, то это поможет взять себя в руки и начать действовать, пишет mk.ru.

Привычка отвлекаться и задумываться