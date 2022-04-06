Стас Садальский поиздевался над сбежавшими в Израиль Галкиным и Пугачевой
Стас Садальский поиздевался над сбежавшими в Израиль Галкиным и Пугачевой
Российский шоумен Стас Садальский поиздевался над знаменитостями, которые покидают Родину и массово уезжают в Израиль. Актер отметил, что все срочно начали искать еврейские корни, и вспомнил стихи Евгения Евтушенко.
У себя в ЖЖ Стас Садальский опубликовал фотографию Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе с семьей Кристины Орбакайте. Под снимком он разместил стихотворение советского поэта, который на самом деле был не Евтушенко, а Гангнусом. Садальский выбрал достаточно говорящее стихотворение, где говорится про возврат евреев в Россию. «Проявите усилье, немедля, как можно скорее. Верните евреев в Россию, верните России евреев!», – пишет Стас Садальский.
Еще в конце марта Стас Садальский заявил, что у него нет такой возможности уехать из страны, а у остальных – может, и правда появилось время на отдых. Никто и не должен отправлять знаменитостей на передовую.