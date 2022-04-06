Стас Садальский поиздевался над сбежавшими в Израиль Галкиным и Пугачевой

У себя в ЖЖ Стас Садальский опубликовал фотографию Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе с семьей Кристины Орбакайте. Под снимком он разместил стихотворение советского поэта, который на самом деле был не Евтушенко, а Гангнусом. Садальский выбрал достаточно говорящее стихотворение, где говорится про возврат евреев в Россию. «Проявите усилье, немедля, как можно скорее. Верните евреев в Россию, верните России евреев!», – пишет Стас Садальский.