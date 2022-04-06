Ср, 6.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Анна Нетребко оставила странное послание в Сети после скандала

Limon.ee
Анна Нетребко оставила странное послание в Сети после скандала
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Анна Нетребко
Анна Нетребко Фото: Luca Bruno

Известная оперная певица Анна Нетребко, осудившая войну России в Украине, снова попала в поле зрения СМИ.

Напомним, что сначала 50-летняя знаменитость не комментировала ситуацию. На этом фоне ее уволили из Баварской оперы и “Метрополитен-оперы” в Нью-Йорке. Затем Анна Нетребко выступила с высказываниями против действий властей РФ, после чего в России были отменены концерты с участием звезды, и в ее адрес посыпались обвинения в предательстве, пишет Topnews.

На этом фоне певица разместила в одной из социальных сетей фотографию фрагмента астрологической карты, не сопроводив ее никакими пояснениями. Пользователи Сети отметили, что артистка оставила странное послание, которое пока никто из них не расшифровал.
 
Ключевые слова
Наверх