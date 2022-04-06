Анна Нетребко оставила странное послание в Сети после скандала

Напомним, что сначала 50-летняя знаменитость не комментировала ситуацию. На этом фоне ее уволили из Баварской оперы и “Метрополитен-оперы” в Нью-Йорке. Затем Анна Нетребко выступила с высказываниями против действий властей РФ, после чего в России были отменены концерты с участием звезды, и в ее адрес посыпались обвинения в предательстве, пишет Topnews.