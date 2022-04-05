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Эстонский канатоходец Яан Роозе завис между землей и небом: из-за холодной погоды свело плечо

Limon.ee
Эстонский канатоходец Яан Роозе завис между землей и небом: из-за холодной погоды свело плечо
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Яан Роозе.
Яан Роозе. Фото: Eero Mikk

Утром в понедельник невероятно опасное зрелище открылось взору прохожих на перекрестке около Таллиннского универмага.

Канатоходец Яан Роозе в понедельник завис над одним из самых оживленных перекрестков Таллинна на высоте 30 метров.

На пересечении улиц Лайкмаа и Гонсиори был проложен канат длиной 100 метров.

«Прогулка с пакетами для покупок была сама по себе испытанием, так еще из-за холодной погоды свело плечо», — признался Роозе, комментируя утреннее выступление.

Яан Роозе
Яан Роозе Фото: Eero Mikk

Молодой человек признался, что выступление усложняло то, что он шел прямо над проезжей частью, а под ногами свистели троллейбусы и автобусы.

«Самый приятный момент наступал, когда на светофоре загорался красный свет, и движение было остановлено на некоторое время — я был единственным, кто пересекал перекресток на красный свет», — сказал он с улыбкой.

В 2015 году Роозе снялся в фильме «Кредо убийцы» и принял участие в концертном туре Мадонны.

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