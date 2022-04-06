Уличила в измене: звезда «Дома-2» из Таллинна слила в Сеть переписку бывшего возлюбленного с другом

Бывшие участники «Дома-2» Милена Безбородова и Сергей Захарьяш начали встречаться уже после того, как покинули телестройку.

Со стороны они казались вполне гармоничной парой. Но не так давно Милена объявила о разрыве с Захарьяшем. А позже призналась, что тот поднимал на нее руку и изменял ей.

В микроблоге Милена Безбородова рассказала, что наткнулась на переписку Сергея Захарьяша с его другом. В ней тот хвастался своими похождениями.

«Я по перепискам узнаю, что человек еще в «стрипушники» ходил, и когда друг спрашивал: «А как же Милена? Что ты ей сказал, куда идешь?» На это он ответил: «Она не спрашивает».

Вот тут я расплакалась. Когда ты безусловно доверяешь человеку, когда не спрашиваешь, куда он идет и во сколько вернется. Потому что знаешь, что он верен тебе и никогда не посмотрит в сторону», — написала Милена Безбородова.

Еще через какое-то время Милене на глаза попалось видео, на котором Захарьяш был запечатлен в обществе девушки легкого поведения.

«Самое больное — увидеть это своими глазами. Видео, где это все происходит с грязной [девушкой] и на фоне старые обои. Квартира похожа на общагу. Как жить дальше?