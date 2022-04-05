Месть за отвергнутую любовь: стала известна настоящая причина распада группы «Непара»

Но оказалось, что партнерами они были не только в работе, во время действия коллектива у них была любовная связь. Однако в какой-то момент Виктория встретила другого мужчину и прекратила романтические отношения с музыкантом.

Самолюбие Александра было задето, пишет 5-tv.ru со ссылкой на программу Пятого канала «Светская хроника». По словам певицы, он постоянно измывался над ней, упрекал в том, что она поправилась, вечно был всем недоволен. Терпению звезды пришел конец, и она отправилась в свободное плавание.