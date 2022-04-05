Месть за отвергнутую любовь: стала известна настоящая причина распада группы «Непара»

Виктория Талышинская три года назад окончательно ушла из дуэта «Непара», в котором страсти кипят уже много лет. Теперь певица и слышать не хочет о своем бывшем партнере по сцене Александре Шоуа, пишет Телепрограмма.
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Но оказалось, что партнерами они были не только в работе, во время действия коллектива у них была любовная связь. Однако в какой-то момент Виктория встретила другого мужчину и прекратила романтические отношения с музыкантом.
Самолюбие Александра было задето, пишет 5-tv.ru со ссылкой на программу Пятого канала «Светская хроника». По словам певицы, он постоянно измывался над ней, упрекал в том, что она поправилась, вечно был всем недоволен. Терпению звезды пришел конец, и она отправилась в свободное плавание.
Сейчас Виктория Талышинская ни о чем не жалеет, она замужем за успешным реставратором, живет на Рублевке, а ее дочь посещает детский сад за 1 миллион рублей (около 11 тысяч евро) в год, где часть воспитателей — носители английского языка.