Вот кто займет Абрамовичу: Илон Маск впервые занял первое место в рейтинге богатейших людей мира Forbes
Вот кто займет Абрамовичу: Илон Маск впервые занял первое место в рейтинге богатейших людей мира Forbes
За два года главе SpaceX и Tesla удалось подняться на 30 пунктов и сместить на второе место создателя Amazon Джеффа Безоса.
В списке 20 богатейших людей России основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров занял третье место с состоянием $15,1 млрд (впереди бенефициар НЛМК Владимир Лисин и президент «Норникеля» Владимир Потанин).