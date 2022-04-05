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Вот кто займет Абрамовичу: Илон Маск впервые занял первое место в рейтинге богатейших людей мира Forbes

Limon.ee
Вот кто займет Абрамовичу: Илон Маск впервые занял первое место в рейтинге богатейших людей мира Forbes
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Илон Маск.
Илон Маск. Фото: Shutterstock

Его состояние оценивается в $219 миллиардов, пишет Super.ru

За два года главе SpaceX и Tesla удалось подняться на 30 пунктов и сместить на второе место создателя Amazon Джеффа Безоса.

В списке 20 богатейших людей России основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров занял третье место с состоянием $15,1 млрд (впереди бенефициар НЛМК Владимир Лисин и президент «Норникеля» Владимир Потанин).

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