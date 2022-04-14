Одно яйцо содержит, по крайней мере, 7 гр. белка и 85 калорий. Яйца богаты аминокислотами, антиоксидантами и железом. Более того, желтки богаты холином, питательным веществом, которое помогает сжигать жиры. Органические яйца не содержат каких-либо гормонов или антибиотиков, пишет sportandiet.ru.
12 вещей, которые происходят с вашим телом, когда вы едите яйца!
Вот 12 основных преимуществ употребления яиц
Селен, питательное вещество в яйце поддерживает иммунную систему и регулирует гормоны щитовидной железы. Они также очень полезны для детей. 1-2 яйца на завтрак позволит снизить вероятность инфицирования и заболевания в вашем организма.
Поскольку в яйцах сдержится 15% от суточной нормы витамина В2 (рибофлавин) ваш организм превращает пищу в энергию чрезвычайно легко. Таким образом, вы будете иметь достаточно энергии при физических нагрузках.
Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Яйца помогают в преобразовании малых молекул ЛПНП в более крупные. Таким образом, они не позволяют молекулам ЛПНП блокировать артерии, вызывая атеросклероз. Таким образом, они эффективно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышают уровень полезного холестерина
Новейшие исследования показывают, что яйца повышают уровень «хорошего» холестерина.
Уменьшают аппетит
Из-за богатого содержания высококачественного белка, они предают чувство сытости в течение более длительного периода времени.
Делают вашу кожу и волосы более здоровыми
B2, B5 и B12 витамины, основные витамины для улучшения вашей функции печени, а также для здоровья ваших волос и кожи.
Помогают в потери веса
За счет своей питательности яйца помогают в процессе потери веса и уменьшения объема талии.
Могут спасти вашу жизнь!
Организм вырабатывает 11 важнейших аминокислот. Остальные 9, которые имеют важное значение для организма содержатся в яйцах. Они имеют решающее значение для иммунной реакции мышечной массы, здорового внешнего вида кожи и волос.
Защищают ваш мозг
Холин и витамин В12 основное содержание каждой клеточной мембраны. Они также важны для синтеза ацетилхолина, важного нейромедиатора.
Защищают ваши глаза
Лютеин и зеаксантин, являются двумя важными антиоксидантами, которые защищают ваше зрение. Они также уменьшают риск катаракты и дегенерации желтого пятна. Они присутствуют в яичном желтке.
Уменьшают стресс и беспокойство
С правильным количеством этих 9 аминокислот, упомянутых выше, уровень стресса и тревоги, снижается.
Улучшаю здоровье ваших костей и зубов
Из-за богатого содержания витамина D, который помогает в абсорбции кальция, они имеют решающее значение для здоровья зубов и костей.