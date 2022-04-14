12 вещей, которые происходят с вашим телом, когда вы едите яйца!

Вот 12 основных преимуществ употребления яиц

Укрепляют иммунную систему

Селен, питательное вещество в яйце поддерживает иммунную систему и регулирует гормоны щитовидной железы. Они также очень полезны для детей. 1-2 яйца на завтрак позволит снизить вероятность инфицирования и заболевания в вашем организма.

Увеличивают энергию

Поскольку в яйцах сдержится 15% от суточной нормы витамина В2 (рибофлавин) ваш организм превращает пищу в энергию чрезвычайно легко. Таким образом, вы будете иметь достаточно энергии при физических нагрузках.

Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Яйца помогают в преобразовании малых молекул ЛПНП в более крупные. Таким образом, они не позволяют молекулам ЛПНП блокировать артерии, вызывая атеросклероз. Таким образом, они эффективно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Повышают уровень полезного холестерина

Новейшие исследования показывают, что яйца повышают уровень «хорошего» холестерина.

Уменьшают аппетит

Из-за богатого содержания высококачественного белка, они предают чувство сытости в течение более длительного периода времени.

Делают вашу кожу и волосы более здоровыми

B2, B5 и B12 витамины, основные витамины для улучшения вашей функции печени, а также для здоровья ваших волос и кожи.

Помогают в потери веса

За счет своей питательности яйца помогают в процессе потери веса и уменьшения объема талии.

Могут спасти вашу жизнь!

Организм вырабатывает 11 важнейших аминокислот. Остальные 9, которые имеют важное значение для организма содержатся в яйцах. Они имеют решающее значение для иммунной реакции мышечной массы, здорового внешнего вида кожи и волос.

Защищают ваш мозг

Холин и витамин В12 основное содержание каждой клеточной мембраны. Они также важны для синтеза ацетилхолина, важного нейромедиатора.

Защищают ваши глаза

Лютеин и зеаксантин, являются двумя важными антиоксидантами, которые защищают ваше зрение. Они также уменьшают риск катаракты и дегенерации желтого пятна. Они присутствуют в яичном желтке.

Уменьшают стресс и беспокойство

С правильным количеством этих 9 аминокислот, упомянутых выше, уровень стресса и тревоги, снижается.

Улучшаю здоровье ваших костей и зубов