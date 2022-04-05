Олигарх обращался за помощью к режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, но не смог получить деньги — западные друзья и партнеры опасаются давать ему взаймы, пишет Super.ru
Роман Абрамович пытается занять у друзей хотя бы миллион долларов
Роман Абрамович пытается занять у друзей хотя бы миллион долларов
Американское издание PageSix утверждает, что миллиардер, активы которого заморожены из-за санкций, остро нуждается в деньгах. Абрамовичу необходимо 750 000 долларов в неделю для выплаты зарплат своим сотрудникам, в том числе персоналу, который заботится о его яхтах.
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