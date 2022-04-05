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Роман Абрамович пытается занять у друзей хотя бы миллион долларов

Limon.ee
Роман Абрамович пытается занять у друзей хотя бы миллион долларов
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FILE PHOTO: Russian billionaire and owner of Chelsea football club Roman Abramovich arrives at a division of the High Court in central London October 31, 2011. REUTERS/Andrew Winning/File Photo
FILE PHOTO: Russian billionaire and owner of Chelsea football club Roman Abramovich arrives at a division of the High Court in central London October 31, 2011. REUTERS/Andrew Winning/File Photo Фото: Andrew Winning

Олигарх обращался за помощью к режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, но не смог получить деньги — западные друзья и партнеры опасаются давать ему взаймы, пишет Super.ru

Американское издание PageSix утверждает, что миллиардер, активы которого заморожены из-за санкций, остро нуждается в деньгах. Абрамовичу необходимо 750 000 долларов в неделю для выплаты зарплат своим сотрудникам, в том числе персоналу, который заботится о его яхтах.

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