Роман Абрамович пытается занять у друзей хотя бы миллион долларов

Американское издание PageSix утверждает, что миллиардер, активы которого заморожены из-за санкций, остро нуждается в деньгах. Абрамовичу необходимо 750 000 долларов в неделю для выплаты зарплат своим сотрудникам, в том числе персоналу, который заботится о его яхтах.