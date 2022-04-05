Врачи борются за жизнь сраженной страшной болезнью Савичевой
Врачи борются за жизнь сраженной страшной болезнью Савичевой
Юлия ведет активный образ жизни: постоянные выступления, съемки, да еще и забота о любимой семье. Однако в последние дни активность пришлось сбавить, ведь Юлия Савичева подхватила опасную болезнь, о чем и рассказала в своем микроблоге.
Савичева заразилась коронавирусом, а это, как известно, не шутки, ведь известны случаи плачевных исходов болезни. Артистка рассказала своим поклонникам о том, что сталкивается с этим недугом уже не в первый раз.
"Это мой третий штамм и четвертый раз... Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела", – раскрыла подробности Юлия Савичева.