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Врачи борются за жизнь сраженной страшной болезнью Савичевой

Limon.ee
Врачи борются за жизнь сраженной страшной болезнью Савичевой
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Юлия Савичева.
Юлия Савичева. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Популярна российская певица уже 4 раз борется с короновирусом, сообщают dni.ru

Юлия ведет активный образ жизни: постоянные выступления, съемки, да еще и забота о любимой семье. Однако в последние дни активность пришлось сбавить, ведь Юлия Савичева подхватила опасную болезнь, о чем и рассказала в своем микроблоге.

Савичева заразилась коронавирусом, а это, как известно, не шутки, ведь известны случаи плачевных исходов болезни. Артистка рассказала своим поклонникам о том, что сталкивается с этим недугом уже не в первый раз.

"Это мой третий штамм и четвертый раз... Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела", – раскрыла подробности Юлия Савичева.

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