Врачи борются за жизнь сраженной страшной болезнью Савичевой

Юлия ведет активный образ жизни: постоянные выступления, съемки, да еще и забота о любимой семье. Однако в последние дни активность пришлось сбавить, ведь Юлия Савичева подхватила опасную болезнь, о чем и рассказала в своем микроблоге.

Савичева заразилась коронавирусом, а это, как известно, не шутки, ведь известны случаи плачевных исходов болезни. Артистка рассказала своим поклонникам о том, что сталкивается с этим недугом уже не в первый раз.