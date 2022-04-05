Не опять, а снова: против Моргенштерна возбуждено очередное дело о пропаганде наркотиков в клипах

Полицейские в Набережных Челнах снова возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее в интернете трех видеоклипах на его песни. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело уже передано в суд.

Для проведения экспертизы по делу музыканта были привлечены специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы, которые определили в клипах "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха, лояльное отношение к употреблению наркотических средств, а также побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению". В административном деле речь идет о клипах на песни "Новая Волна", El Problema и Yung Hefner.