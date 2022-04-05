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Таллиннская молодежь предлагает открыть ночные линии общественного транспорта

Limon.ee
Таллиннская молодежь предлагает открыть ночные линии общественного транспорта
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Ночной автобус. Иллюстративное фото
Ночной автобус. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

5 апреля Таллиннское молодежное городское собрание обратилось к вице-мэру Таллинна Андрею Новикову с предложением запустить в выходные дни линии ночного общественного транспорта.

«После того как связанные с коронавирусом ограничения были сняты, ночная жизнь Таллинна начала оживать: стало больше людей, заканчивающих работу после полуночи, больше посетителей развлекательных заведений. Поскольку общественный транспорт - основной вид транспорта для молодежи, то от него зависит, как поздно молодые люди доберутся до дома. Знаю не понаслышке, что многие молодые в целях экономии готовы возвращаться домой пешком, а не на такси, что подвергает их лишнему риску», - говорит Марк Ефимов, председатель Молодежного городского собрания Таллинна.

Предложение направлено на повышение комфортности городской среды и создание безопасных условий для передвижения в ночное время. Ночные линии общественного транспорта позволят работникам и посетителям развлекательных заведений безопасно добраться домой или добраться до работы, снизят количество и риск вождения в нетрезвом виде, снизят расходы на такси и уменьшат использование автомобилей, тем самым сохраняя окружающую среду. Идея об открытии ночных линий общественного транспорта впервые была предложена столичным молодежным городским собранием в 2013 году. До пандемии коронавируса воплотить идею в жизнь не удалось, а позже в связи с ограничениями задумка потеряла актуальность.

Открытие ночных линий общественного транспорта является одним из приоритетов 9 созыва молодежного городского собрания Таллинна, наряду со способствованием интеграции русской и эстонской молодёжи, а также увеличением рациона и повышением качества питания в столичных школах.

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