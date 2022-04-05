Таллиннская молодежь предлагает открыть ночные линии общественного транспорта

«После того как связанные с коронавирусом ограничения были сняты, ночная жизнь Таллинна начала оживать: стало больше людей, заканчивающих работу после полуночи, больше посетителей развлекательных заведений. Поскольку общественный транспорт - основной вид транспорта для молодежи, то от него зависит, как поздно молодые люди доберутся до дома. Знаю не понаслышке, что многие молодые в целях экономии готовы возвращаться домой пешком, а не на такси, что подвергает их лишнему риску», - говорит Марк Ефимов, председатель Молодежного городского собрания Таллинна.

Предложение направлено на повышение комфортности городской среды и создание безопасных условий для передвижения в ночное время. Ночные линии общественного транспорта позволят работникам и посетителям развлекательных заведений безопасно добраться домой или добраться до работы, снизят количество и риск вождения в нетрезвом виде, снизят расходы на такси и уменьшат использование автомобилей, тем самым сохраняя окружающую среду. Идея об открытии ночных линий общественного транспорта впервые была предложена столичным молодежным городским собранием в 2013 году. До пандемии коронавируса воплотить идею в жизнь не удалось, а позже в связи с ограничениями задумка потеряла актуальность.