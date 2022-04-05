«Я должен был изображать пораженное яичко»: Отар Кушанашвили о передаче «Жить здорово»

Отар Кушанашвили высмеял Елену Малышеву и ее передачу о здоровье. Оказалось, несколько лет назад журналиста звали на съемки «Жить здорово!», где он должен был предстать в костюме... мужского полового органа.

«Малышева, знаменитая тем, что учила мочой лечить гортань, приглашала и меня на свою программу. Есть такой факт в моей биографии. Выпуск был под названием «Танец мошонки». Клянусь вам памятью своей мамы! Я должен был изображать мошонку или яичко, пораженное какой-то неизлечимой хворью. Попросил 50 тысяч, не дали!» — заявил 51-летний Отар Шалвович в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

Напомним, Первый канал приостановил трансляцию программы «Жить здорово!» до сентября. Ходили слухи, что и осенью проект не вернется в эфир. Однако пресс-служба опровергла домыслы, отметив, что передача закрылась всего лишь на время.