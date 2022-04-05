На прошлой неделе появилась информация о закрытии программы Елены Малышевой «Жить здорово!». А спустя несколько дней СМИ сообщили, что ведущая покинула Россию. Отар Кушанашвили прошелся по теледоктору, пишет Starhit.
«Я должен был изображать пораженное яичко»: Отар Кушанашвили о передаче «Жить здорово»
Отар Кушанашвили высмеял Елену Малышеву и ее передачу о здоровье. Оказалось, несколько лет назад журналиста звали на съемки «Жить здорово!», где он должен был предстать в костюме... мужского полового органа.
«Малышева, знаменитая тем, что учила мочой лечить гортань, приглашала и меня на свою программу. Есть такой факт в моей биографии. Выпуск был под названием «Танец мошонки». Клянусь вам памятью своей мамы! Я должен был изображать мошонку или яичко, пораженное какой-то неизлечимой хворью. Попросил 50 тысяч, не дали!» — заявил 51-летний Отар Шалвович в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
Напомним, Первый канал приостановил трансляцию программы «Жить здорово!» до сентября. Ходили слухи, что и осенью проект не вернется в эфир. Однако пресс-служба опровергла домыслы, отметив, что передача закрылась всего лишь на время.
Сама Малышева успокаивает публику, говоря, что работа скоро возобновится, а пока ей необходимо отдохнуть. К слову, поговаривали, якобы 61-летняя ведущая эмигрировала в США. Но и эти сплетни теледоктор всячески отрицает.