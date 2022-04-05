Держат Лизу и Гарри в блаженном неведении: Никита Пресняков раскрыл давнюю тайну Пугачевой

Yе так давно рыжеволосый красавец стал героем нового выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия-1». В беседе с ведущим сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова раскрыл один давний семейный секрет, связанный с двойняшками Лизой и Гарри. Дело в том, что Никита приходится восьмилетним непоседам племянником! Вот только в замке Пугачевой и Галкина об этом никогда не говорят. Более того, Пресняков и сам удивляется заведенным в доме любимой бабушки порядкам, но как говорится – в чужой монастырь…

«Тише! Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — признался Никита, что Лизу и Гарри держат в блаженном неведении.