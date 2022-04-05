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Держат Лизу и Гарри в блаженном неведении: Никита Пресняков раскрыл давнюю тайну Пугачевой

Limon.ee
Держат Лизу и Гарри в блаженном неведении: Никита Пресняков раскрыл давнюю тайну Пугачевой
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Shutterstock

30-летний Никита Пресняков не скрывает своего удивления из-за царящих в его собственной семье нравов. И все же молодой человек понимает, что замалчивание правды помогает его бабушке хоть на время уйти от неудобных вопросов, пишет eg.ru.

Yе так давно рыжеволосый красавец стал героем нового выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия-1». В беседе с ведущим сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова раскрыл один давний семейный секрет, связанный с двойняшками Лизой и Гарри. Дело в том, что Никита приходится восьмилетним непоседам племянником! Вот только в замке Пугачевой и Галкина об этом никогда не говорят. Более того, Пресняков и сам удивляется заведенным в доме любимой бабушки порядкам, но как говорится – в чужой монастырь…

«Тише! Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — признался Никита, что Лизу и Гарри держат в блаженном неведении.

Не исключено, что решение «женщины, которая поет» продиктовано желанием упростить жизнь наследникам. Ведь не просто объяснить любознательным ребятам, почему собственный племянник годится им в отцы. Свое мнение о проблеме высказал и опытный психолог Андрей Зберовский, напомнивший о главном – дети купаются в любви и внимании звездной родни. «Видимо, разная степень общения. У детей все просто: кого видят, того знают. Видимо, не хватает взаимодействия с ними. У детей более точное узнавание человека формируется по подаркам. Если вы желаете, чтобы дети относились к вам лучше и вас помнили, надо оставлять им предмет, который будет напоминать о вас и формировать положительную оценку», - пояснил эксперт.

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