30-летний Никита Пресняков не скрывает своего удивления из-за царящих в его собственной семье нравов. И все же молодой человек понимает, что замалчивание правды помогает его бабушке хоть на время уйти от неудобных вопросов, пишет eg.ru.
Держат Лизу и Гарри в блаженном неведении: Никита Пресняков раскрыл давнюю тайну Пугачевой
Yе так давно рыжеволосый красавец стал героем нового выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия-1». В беседе с ведущим сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова раскрыл один давний семейный секрет, связанный с двойняшками Лизой и Гарри. Дело в том, что Никита приходится восьмилетним непоседам племянником! Вот только в замке Пугачевой и Галкина об этом никогда не говорят. Более того, Пресняков и сам удивляется заведенным в доме любимой бабушки порядкам, но как говорится – в чужой монастырь…
«Тише! Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные», — признался Никита, что Лизу и Гарри держат в блаженном неведении.
Не исключено, что решение «женщины, которая поет» продиктовано желанием упростить жизнь наследникам. Ведь не просто объяснить любознательным ребятам, почему собственный племянник годится им в отцы. Свое мнение о проблеме высказал и опытный психолог Андрей Зберовский, напомнивший о главном – дети купаются в любви и внимании звездной родни. «Видимо, разная степень общения. У детей все просто: кого видят, того знают. Видимо, не хватает взаимодействия с ними. У детей более точное узнавание человека формируется по подаркам. Если вы желаете, чтобы дети относились к вам лучше и вас помнили, надо оставлять им предмет, который будет напоминать о вас и формировать положительную оценку», - пояснил эксперт.