Кажется, Владимир Машков угодил в новый скандал. Юрий Назаров обвинил младшего коллегу в непристойном поведении: мол, актер приставал к его дочери, пишет «Стархит».
Владимира Машкова обвинили в сексуальных домогательствах
Юрий Назаров заявил — Машков использовал должностные полномочия в личных целях. Об этом 84-летний артист знает не понаслышке. Дочь Юрия Владимировича стала «жертвой» нынешнего худрука Театра имени Олега Табакова.
«Про Машкова слыхал самое нехорошее...» — начал было Юрий Владимирович, но тут же осекся. Интервьюер Антон Красовский попросил своего именитого гостя честно все рассказать, без сплетен.
Тогда артист продолжил: «Нет, это не слухи! Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне!».
Красовский перебил Юрия Владимировича и уточнил, в чем все-таки обвиняют Машкова. «Харассмент?» — спросил журналист. «Вот-вот, может быть. Я к Владимиру плохо отношусь!» — добавил Назаров в YouTube-шоу «Антонимы».
Недавно имя Машкова прозвучало в другой скандальной истории. 58-летний режиссер буквально приказал своей дочери Марии, живущей в США, вернуться на родину. Наследница артиста слушать его не захотела, поэтому в семье произошли недопонимания. «Папа попросил меня немедленно приехать в Россию, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — рассказывала 36-летняя Машкова.
Позже Мария добавила, что временно прекратила общение с отцом, так как не собирается плясать под его дудку. «Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Поэтому и говорю», — утверждает Мария Машкова.