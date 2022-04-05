Владимира Машкова обвинили в сексуальных домогательствах

Юрий Назаров заявил — Машков использовал должностные полномочия в личных целях. Об этом 84-летний артист знает не понаслышке. Дочь Юрия Владимировича стала «жертвой» нынешнего худрука Театра имени Олега Табакова.

«Про Машкова слыхал самое нехорошее...» — начал было Юрий Владимирович, но тут же осекся. Интервьюер Антон Красовский попросил своего именитого гостя честно все рассказать, без сплетен.

Тогда артист продолжил: «Нет, это не слухи! Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне!».

Красовский перебил Юрия Владимировича и уточнил, в чем все-таки обвиняют Машкова. «Харассмент?» — спросил журналист. «Вот-вот, может быть. Я к Владимиру плохо отношусь!» — добавил Назаров в YouTube-шоу «Антонимы».

Недавно имя Машкова прозвучало в другой скандальной истории. 58-летний режиссер буквально приказал своей дочери Марии, живущей в США, вернуться на родину. Наследница артиста слушать его не захотела, поэтому в семье произошли недопонимания. «Папа попросил меня немедленно приехать в Россию, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — рассказывала 36-летняя Машкова.