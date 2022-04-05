В Национальной галерее Лондона переименовали “Русских танцовщиц” Дега в “украинских”

По мнению специалистов, картину следует переименовать в “Украинских танцовщиц”. Как пишет The Guardian, ссылаясь на представителя музея, над названием этой картины постоянно дискутируют в течение долгих лет. Сейчас полотну уделяется повышенное внимание.

“Мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины”, – сказали представители галереи.