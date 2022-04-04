Новая горячая пара: футбольный ас подтверждает отношения с Анетт Контавейт

С начала марта появились предположения о том, что между Брентом Леписту и Анетт Контавейт есть нечто большее.

Все разговоры начались с фотографии в Instagram Леписту, на которой Анетт Контавейт потягивает кофе.

Тот загадочно ответил Õhtuleht, обратившемуся за комментарием, что не знает ответа на вопрос и не считает нужным обсуждать этот вопрос в данный момент.

А на позапрошлой неделе Контавейт также поделилась озорным снимком в социальных сетях. В историях в Instagram теннисистка поделилась фотографией Леписту, наслаждающегося праздничным тортом. Контавейт не удержалась и добавила к фотографии красное сердечко.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

4 апреля на Youtube вышла первая часть документального сериала Coolbet «Ради победы: FCI Левадия». В первом эпизоде было взято интервью у 29-летнего футболиста.

Его прямо спросили, есть ли у него роман со звездой тенниса. Не уклоняясь от ответа, мужчина рассмеялся и признался: «Да, есть».