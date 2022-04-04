Netflix и Sony приостановили съемки фильмов с участием Уилла Смита

В Netflix заявили о заморозке производства картины Fast and Loose. По сюжету фильма главарь преступной группировки теряет память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь как криминальный авторитет и как агент ЦРУ. Известно, что за неделю до «Оскара» режиссер Дэвид Литч отказался от работы над проектом и приступил к съемкам картины с Райаном Гослингом для компании Universal.

Компания Sony поставила на паузу производство фильма «Плохие парни 4», в которой Смит также снимался в главной роли. Однако вскоре на Apple TV+ должна выйти драма о рабстве «Эмансипация» с его участием — как сообщает The Hollywood Reporter, работа над этой картиной уже завершена.