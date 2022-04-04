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Миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство

Limon.ee
Миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство
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Михаил Прохоров
Михаил Прохоров Фото: Shutterstock

Как сообщает Экспресс газета, известный российский миллиардер Михаил Прохоров несколько дней назад прибыл в Израиль с определенной целью — стать гражданином этой страны.

Об этом сообщают журналисты, которые заметили частный самолет 56-летнего Прохорова, прилетевшего из Швейцарии в Израиль. За несколько дней он подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином страны, в соответствии с законом о репатриации.

Отметим, что новость о том, что миллиардер находится в Израиле, появилась в СМИ в конце марта. Инсайдер сообщил, что уже в аэропорту бизнесмен говорил о цели визита — совершить репатриацию, основываясь на своей родословной. Его бабушка по материнской линии является еврейкой. Правда, позже в ОНЭКСИМ (частный российский инвестиционный фонд, принадлежащий предпринимателю) эту новость опровергли. Там объяснили, что цель поездки связана с необходимостью медицинского лечения.

«Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», — сообщили в пресс-службе, опровергнув заявления о получении гражданства.

Напомним, Михаил Прохоров входит в ТОП-20 самых богатых людей России. Его состояние оценивается почти в 14 миллиардов долларов. За этот месяц на него не были наложены санкции ни со стороны США, ни со стороны ЕС, ни со стороны Британии.

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