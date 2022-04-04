Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова лишилась самого дорогого. Ушла из жизни ее любимица, член семьи, которого она растила с малых лет. Боль от потери звезда решила пережить вместе с поклонниками, пишет Экспресс газета.
Трагедия в семье Ольги Бузовой: "Горечь и боль следуют за любой смертью"
За жизнью знаменитой телеведущей наблюдают миллионы подписчиков в социальных сетях. После блокировки «Инстаграма*» на территории России армия фанатов Ольги Бузовой переместилась в ее Telegram-канал, где певица продолжила активно освещать все, что происходит в ее жизни - и горе и радость.
В минувшие выходные Ольга была в крайне плохом настроении, но в своих аккаунтах продолжала транслировать подробности шоу «Звезды в Африке», устраивала опросы, публиковала свежие снимки и всячески развлекала народ. Лишь днем 4 апреля Бузова сообщила, что ей сейчас очень тяжело. Из жизни ушла ее любимая собака по кличке Челси.
"Я больше не могу от вас это скрывать… как бы больно не было. Многие меня реально любят и переживают. Мне нужно было время, чтобы хоть немного собраться. И сформулировать то, что случилось", - написала Ольга в свежей публикации.
Милейшего щенка породы шпиц подарил звезде когда-то супруг Дмитрий Тарасов. Любимый ушел, а Челси осталась. Она взрослела на руках звездной хозяйки, радовала ее своей сообразительностью и дарила любовь, скрашивая часы одиночества. Неожиданно жизнь собаки оборвалась из-за тяжелой болезни.