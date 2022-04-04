«Главный шутник Голливуда» сообщил, что он завершает свою карьеру. Какие фильмы стали поворотными в его фильмографии?
Джим Керри завершает свою карьеру: ТОП-6 известных фильмов с главным шутником Голливуда
За годы работы в кино Джим Керри приобрел статус главного комедийного актера современности. В его портфолио — и лиричные герои, которые по-хорошему смешны, и отъявленные глупцы, которые вечно попадают в комичные ситуации. В марте 2022-го Джим Керри заявил, что планирует завершить карьеру. Что это: потеря актера для Голливуда или просто шутка на День дурака? 5-tv.ru рассказывает, почему Джим Керри хочет уйти из кино и какие фильмы прославили его на весь мир.
Почему Джим Керри завершает карьеру?
О своих намерениях Джим Керри сообщил в 2022-м, перед премьерой фильма «Соник 2 в кино». По словам актера, он думает завершить карьеру и относится к этому решению очень серьезно. 60-летний Керри хотел бы рисовать картины, заниматься духовными практиками и проводить время с близкими.
Джим может вернуться в кино, только если ему предложат выдающуюся роль.
«Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям действительно важно это увидеть, я мог бы вернуться», — сообщил актер в интервью Access Hollywood.
Поклонники удивились решению артиста. Некоторые предполагают, что Джим Керри шутит, ведь он сообщил о намерении уйти из кино накануне 1 апреля. Тем более благодаря многочисленным комедийным ролям артиста считают «главным шутником Голливуда». Хотя сам актер часто говорил, что он не похож на персонажей, которые прославили его на весь мир.
«Маска»
Когда авторы «Маски» планировали снимать фильм, то хотели сделать его боевиком с массой убийств. Но позже решили, что комедийный фильм понравится зрителям больше. Джима Керри выбрали благодаря его живой мимике — тогда актер только начинал карьеру и еще даже не снялся в «Эйс Вентура». Этот фильм стал поворотным и для Джима Керри, и для Кэмерон Диас — роль в «Маске» стала дебютной для красавицы-блондинки.
Работая над ролью застенчивого клерка, Керри вдохновлялся характером своего отца. Желтый костюм Джим заказал по подобию костюма матери, который та надевала по праздникам. Грим актера занимал по два с половиной часа ежедневно, а для исполнения роли «Маски» он каждый день надевал специально сделанную маску, линзы в виде глаз рептилии и зубной протез. На съемках создатели использовали отрисованные раскадровки.
Изначально актер претендовал на скромный гонорар. Но когда сборы фильма достигли 350 миллионов долларов, доход Керри увеличился. В итоге он получил 500 тысяч долларов за роль. Его номинировали на BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар».
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных»
После череды успешных фильмов Джим Керри приступил к съемкам в малобюджетной картине «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Продюсеры отказались спонсировать фильм, а актеры, известные комики США, решили не участвовать в проекте, где нет перспективы. В итоге Керри сыграл главную роль эксцентричного детектива и написал сценарий. В рамках подготовки к роли он придумал своему персонажу запоминающуюся прическу с волосами вверх и пригласил к участию группу Cannibal Corpse.
Усилия Керри были вознаграждены: при скромном бюджете фильм заработал в прокате 100 миллионов долларов и заработал в семь раз больше затраченных средств! Персонаж Джима очень понравился зрителям, а вот критики оценили его холодно. Актер был номинирован одновременно на премию MTV Movie Awards и на «Золотую малину».
«Шоу Трумана»
Роль в этом фильме стала первой трагической в карьере Керри. Создатели переживали, что Джим не справится и не сможет достоверно показать глубокого персонажа. Но позже оказалось, что печалью наполнена биография Керри — в детстве у его семьи не было денег, им приходилось часто переезжать. Несколько лет после школы будущая знаменитость и его сестры мыли полы и унитазы в местных кафе, чтобы заработать деньги для родителей. Незадолго до начала съемок у актера умерли отец и мать.
Джим хотел показать, что он умеет играть не только комедийные роли как в «Тупой и еще тупее» и «Лжец, лжец». Продюсеры запретили ему произносить комедийные реплики в кадре, чтобы передать эмоции запертого в обстоятельствах персонажа.
Фильм заработал в прокате 260 миллионов долларов, а актер — 12 миллионов. Критики высоко оценили игру Керри: фильм получил три премии Британской академии, Джима удостоили статуэткой «Золотого глобуса» и номинировали на «Оскар».
«Брюс Всемогущий»
Кадр из фильма «Брюс Всемогущий», реж. Т. Шэдьяк, 2003 г. Фото: kinopoisk.ru
Комедийный фильм о репортере, который получил сверхспособности, стал самым кассовым в карьере Керри. Но во время съемок Джим Керри и его партнерша, Дженнифер Энистон, чуть не получили опасные травмы. Во время сильного ветра на Энистон повалился операторский кран. Керри оттолкнул актрису и принял удар на себя. К радости поклонников, он не получил серьезных травм.
За работу в картине Джим получил 25 миллионов долларов. Однако критики отнеслись к картине прохладно. Поэтому актер решил, что в следующий раз согласится только на драматическую роль.
«Вечное сияние чистого разума»
Меньше чем через год Джиму Керри предложили сыграть в романтической драме «Вечное сияние чистого разума». Его партнершей стала Кейт Уинслет, звезда «Титаника». На съемках актерам разрешили импровизировать, но это не было проблемой для уже опытного Керри. В какой-то момент режиссер Мишель Гондри решил, что в фильме необходимы настоящие эмоции, поэтому попросил Кейт Уинслет незаметно уйти и спрятаться в сцене исчезновения. Когда Джим заметил, что Кейт исчезла, то испугался и запаниковал, не понимая, что происходит. Когда сцену досняли, режиссер объяснил Керри, что этот дубль был лучшим из всех. Он и вошел в картину.
Фильм «Вечное сияние чистого разума» еле окупился в прокате, зато критики высоко оценили игру актеров. Керри был номинированы на премии «Сезар», «Золотой глобус», «Сатурн», но ни одной награды актер так и не получил.
«Всегда говори „ДА“»
Одной из популярных картин с участием актера стала комедия «Всегда говори „ДА“», где сыграли Зои Дешанель и Брэдли Купер. В фильме герой Керри, мизантроп Карл Аллен, вдруг решает соглашаться даже на самые необдуманные поступки. Для роли Джим учил корейский язык, катался на мотоцикле Ducati и сам прыгал с моста на тросе. Во время одной из сцен в баре артист повредил спину: он должен был упасть на задницу, но промахнулся и сломал три ребра при падении. Но сам Джим не расстроился.
«Вдруг решил, что если шмякнусь всем телом — будет смешнее. После этой травмы пришлось менять рабочий график. Все сложные сцены перенесли по времени. Но я хочу заметить: экс-комедиант, который живет во мне, заставил эту сцену довести до конца. Я встал и спросил у группы: «Вы не могли бы глянуть, что у меня со спиной?«» — рассказывал артист.
За фильм Джим Керри получил 25 миллионов долларов. После премьеры «Всегда говори „ДА“» артист участвовал в 15 фильмах, но ни один не принес аналогичных кассовых успехов.