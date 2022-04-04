Джим Керри завершает свою карьеру: ТОП-6 известных фильмов с главным шутником Голливуда

Усилия Керри были вознаграждены: при скромном бюджете фильм заработал в прокате 100 миллионов долларов и заработал в семь раз больше затраченных средств! Персонаж Джима очень понравился зрителям, а вот критики оценили его холодно. Актер был номинирован одновременно на премию MTV Movie Awards и на «Золотую малину».

«Шоу Трумана»

Роль в этом фильме стала первой трагической в карьере Керри. Создатели переживали, что Джим не справится и не сможет достоверно показать глубокого персонажа. Но позже оказалось, что печалью наполнена биография Керри — в детстве у его семьи не было денег, им приходилось часто переезжать. Несколько лет после школы будущая знаменитость и его сестры мыли полы и унитазы в местных кафе, чтобы заработать деньги для родителей. Незадолго до начала съемок у актера умерли отец и мать.

Джим хотел показать, что он умеет играть не только комедийные роли как в «Тупой и еще тупее» и «Лжец, лжец». Продюсеры запретили ему произносить комедийные реплики в кадре, чтобы передать эмоции запертого в обстоятельствах персонажа.

Фильм заработал в прокате 260 миллионов долларов, а актер — 12 миллионов. Критики высоко оценили игру Керри: фильм получил три премии Британской академии, Джима удостоили статуэткой «Золотого глобуса» и номинировали на «Оскар».

«Брюс Всемогущий»

Кадр из фильма «Брюс Всемогущий», реж. Т. Шэдьяк, 2003 г. Фото: kinopoisk.ru

Комедийный фильм о репортере, который получил сверхспособности, стал самым кассовым в карьере Керри. Но во время съемок Джим Керри и его партнерша, Дженнифер Энистон, чуть не получили опасные травмы. Во время сильного ветра на Энистон повалился операторский кран. Керри оттолкнул актрису и принял удар на себя. К радости поклонников, он не получил серьезных травм.

За работу в картине Джим получил 25 миллионов долларов. Однако критики отнеслись к картине прохладно. Поэтому актер решил, что в следующий раз согласится только на драматическую роль.

«Вечное сияние чистого разума»

Меньше чем через год Джиму Керри предложили сыграть в романтической драме «Вечное сияние чистого разума». Его партнершей стала Кейт Уинслет, звезда «Титаника». На съемках актерам разрешили импровизировать, но это не было проблемой для уже опытного Керри. В какой-то момент режиссер Мишель Гондри решил, что в фильме необходимы настоящие эмоции, поэтому попросил Кейт Уинслет незаметно уйти и спрятаться в сцене исчезновения. Когда Джим заметил, что Кейт исчезла, то испугался и запаниковал, не понимая, что происходит. Когда сцену досняли, режиссер объяснил Керри, что этот дубль был лучшим из всех. Он и вошел в картину.

Фильм «Вечное сияние чистого разума» еле окупился в прокате, зато критики высоко оценили игру актеров. Керри был номинированы на премии «Сезар», «Золотой глобус», «Сатурн», но ни одной награды актер так и не получил.

«Всегда говори „ДА“»

Одной из популярных картин с участием актера стала комедия «Всегда говори „ДА“», где сыграли Зои Дешанель и Брэдли Купер. В фильме герой Керри, мизантроп Карл Аллен, вдруг решает соглашаться даже на самые необдуманные поступки. Для роли Джим учил корейский язык, катался на мотоцикле Ducati и сам прыгал с моста на тросе. Во время одной из сцен в баре артист повредил спину: он должен был упасть на задницу, но промахнулся и сломал три ребра при падении. Но сам Джим не расстроился.

«Вдруг решил, что если шмякнусь всем телом — будет смешнее. После этой травмы пришлось менять рабочий график. Все сложные сцены перенесли по времени. Но я хочу заметить: экс-комедиант, который живет во мне, заставил эту сцену довести до конца. Я встал и спросил у группы: «Вы не могли бы глянуть, что у меня со спиной?«» — рассказывал артист.