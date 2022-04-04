Проблемы с головой: врачи не могут понять, что происходит с Гришаевой

Нонна Гришаева впервые рассказала, что страдает из-за провалов памяти. Эта проблема не мешает актрисе запоминать большие объемы текста для работы, но создает проблемы в обычной повседневной жизни.

Как оказалось, примерно год назад артистка решилась на полное обследование головного мозга в специальной клинике. Она обратилась к врачам в надежде, что они найдут причины её забывчивости. Как известно, этот симптом часто указывает на серьезные заболевания, в том числе и на наличие опухолей.

Врачи пока что не могут понять, что происходит с Гришаевой. О своем обследовании актриса рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. По её словам, специалисты не обнаружили никаких патологий, однако её всё равно беспокоит тема проблема провалов памяти.

«Год назад, в пандемию, поехала в клинику под Питером, где прошла картирование головного мозга. Меня беспокоил вопрос: «Почему я ничего не помню». Мне говорят: «А помнишь, как в детстве…» А я — ноль! Белый лист! Они все обижаются: как я могу этого не помнить?! А я не помню»,

— пожаловалась Гришаева.