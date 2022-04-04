Никогда такого не было, и вот опять! В Фейсбуке активизировались мошенники

"Спасибо за ваше сообщение!

Это определенно не конкурс, организованный Lidl Eesti. Пожалуйста, будьте особенно осторожны, так как различные мошенники используют имя Lidl для обмана людей относительно личной информации. Пожалуйста, следите за нашими лотереями и конкурсами на нашей официальной странице в Facebook (https://www.facebook.com/lidleesti), а также в нашем аккаунте в Instagram."