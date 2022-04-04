На мошеннической странице, использующей бренд Lidl, уже отметилось более 1000 желающих выиграть деньги.
Никогда такого не было, и вот опять! В Фейсбуке активизировались мошенники
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ! МОШЕННИКИ!
Среди пользователей Facebook стала распространяться информация о розыгрыше денег от сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. Люди активно участвуют в конкурсе и с надеждой оставляют комментарии под постом мошенников.
Пожалуйста, будьте предельно внимательны, участвуя в подобных мероприятиях. Проверяйте дату создания страницы, обращайте внимание на написание бренда, на оформление страницы. Лучше всего заходить на странички через официальный сайт.
Редакция портала Limon.ee направила запрос магазину Lidl и получила следующий ответ:
"Спасибо за ваше сообщение!
Это определенно не конкурс, организованный Lidl Eesti. Пожалуйста, будьте особенно осторожны, так как различные мошенники используют имя Lidl для обмана людей относительно личной информации. Пожалуйста, следите за нашими лотереями и конкурсами на нашей официальной странице в Facebook (https://www.facebook.com/lidleesti), а также в нашем аккаунте в Instagram."
Фейковая страница, где проходит розыгрыш:
За последние полчаса пользователи оставили более 300 комментариев. Предупредите своих близких!