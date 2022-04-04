Зеленский призвал участников Grammy поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам церемонии вручения музыкальной награды Grammy («Грэмми»), призвав их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией «любым способом».

«Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей, - сказал политик. - Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием».

После обращения Зеленского американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, и украинская поэтесса Любовь Якимчук исполнили композицию, посвященную Украине.