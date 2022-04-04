Как по дате рождения определить причину постоянно повторяющихся проблем в жизни

Многие из нас на протяжении своей жизни часто сталкиваются с одними и теми же проблемами. Кому-то никак не удается наладить личную жизнь, кому-то построить карьеру, а у кого-то вечные проблемы с финансами. Нумерологи объясняют — все зависит от даты рождения. Чтобы понять свою главную проблему, необходимо узнать «свое» число. Рассчитать его очень просто.

Для начала необходимо суммировать цифры из дня, месяца и года рождения человека. Например, дата рождения — 24.12.1975. Складываем цифры из дня (2+4=6), потом месяца (1+2=3) и года (1+9+7+5=22 => 2+2=4).

Далее нужно отнять от суммы цифр дня рождения сумму цифр месяца (6-3=3). Если сумма цифр месяца больше, то нужно отнять от него сумму цифр дня рождения. Дело в том, что в нумерологии не бывает отрицательных чисел.

После этого по такому же принципу нужно вычислить разницу между суммой цифр дня и года рождения (6-4=2). Если сумма цифр в годе рождения оказалась больше, чем в дне, то от первой отнимаем вторую.

Наконец, осталось определить разницу между двумя полученными значениями, вычтя из большего меньшее (3-2=1). Таким образом, мы получили число проблемы для человека, родившегося 24 декабря 1975 года.

Число проблемы может быть от 0 до 9. Теперь разберем характеристику, предназначенную для каждого из них.

Число 0

Ноль в нумерологии означает не пустоту, а пассивность. Человеку с таким числом необходимо быть решительнее. В первую очередь нужно определить, как вам комфортнее: будучи ведомым человеком, безвольно плывущим по течению, или творцом своей судьбы. Помните, что имеете все шансы стать независимой и самодостаточной личностью. Ничего не бойтесь, не завидуйте и ни на кого не обижайтесь. Ваше счастье — в ваших собственных руках.

Число 1

Люди с числом 1 делятся на два типа: либо у них очень низкая самооценка и запущенные комплексы, либо, наоборот, раздутое чувство собственной важности. В обоих случаях таким людям сложно выстраивать взаимоотношения с окружающими: часто возникают конфликты и недопонимания. В результате человек страдает от одиночества.

Также люди с числом 1 часто имеют слабую иммунную систему, проблемы кроветворения, плохое зрение и страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Еще у них нередко возникают проблемы во взаимоотношениях с отцом.

Число 2

Люди с числом 2 очень нестабильны эмоционально, страдают от перепадов настроения и психических проблем. Они ведомы и зависимы, что плохо сказывается на построении отношений с окружающими. Причем как в личном жизни, так и в деловой.

Также обладатели этого числа часто сталкиваются с проблемами с жидкостью в организме и склонны к заболеваниям, связанным с легкими. У девушек с числом 2 возможны проблемы с беременностью и родами.

Кроме того, у таких людей очень часто напряженные взаимоотношения с матерью.

Число 3