Раскрылись тайны раскрутки Лободы в России: олигархам не была интересна

«Не хочется засорять соцсети этой нечистью, но даже мое ангельское терпение в последнее время дало крен, – подчеркнула Нателла. – Вот это бегает по всем СМИ, представляясь продюсером и концертным директором, в частности, Лободы, и раздает интервью. Хочу задать вопрос этому нечто: «Ты вообще кто?»

«МК» связался с Кириллом Чибисовым после скандальных публикаций Нателлы. По его словам, реакция Крапивиной на публикации о Лободе вполне объяснима. «Нателла настолько себе на уме и живет в своем мире, – пояснил Чибисов, — что причина там только одна: задело Крапивину, что ее не восхваляют как создательницу Лободы. По сей день гуляют легенды о том, что под ее руководством вытворяли украинские артисты балета, ее музыканты в России. И мебель в отелях якобы ломали, и ночами напролет устраивали тусовки с употреблением разного. А на все претензии менеджеров туров Нателла сразу же угрожала уехать. Поэтому я, к сожалению, слышал только плохое про эти туры Нателлы и Светы по всей России».

А другой концертный директор, Евгений Морозов в разговоре с «МК» вспомнил, как великая дружба Светы и Нателлы зародилась: рассказал, кто такая Крапивина и кем была Лобода до нее. «Начнем с Нателлы Крапивиной и ее знакомства с Лободой, — рассказал Морозов. — Кто такая Крапивина? Она — дочь азербайджанского предпринимателя украинского гражданства Вагифа Алиева. Он возглавляет первую пятерку Forbes Украины. А давайте теперь вспомним, кого Нателла изначально продюсировала?»

— И кого же?

— Она была продюсером группы «Ночные снайперы», а точнее, Дианы Арбениной, в середине 2000-х их союз был крепким. Крапивина была создателем некоего сообщества, к которому себя причисляли фанатки Арбениной и Сургановой. Я знаю это точно. На 300 процентов! Потом в их тусовке появилась Лобода. Света давно штурмовала шоу-бизнес, как украинский, так и российский. До Нателлы ее попытки были слабы. Но их знакомство ознаменовалось контрактом лет на 8. А потом он закончился, но поскольку артисты – это такие люди, склонные к привыканию друг к другу, Света и Нателла не расставались окончательно.

Напомним, что именно Нателла в далеком 2007 году уговорила Тину Канделаки сняться в клипе Дианы на песню «Морячок». Сегодня между Тиной и Нателлой холодная война из-за разных политических убеждений.

— Нателла даже сейчас поддерживает Светлану?

— У них сохранились тёплые отношения даже после якобы расставания в прошлом году. Они документально расстались давно, а вот эмоционально друг к другу очень привязаны по сей день. Это можно сравнить, например, с ситуацией, когда муж с женой живут: могут ссориться, за волосы друг друга толкать, а на следующий день вместе спать. И тут две дамочки сначала друг друга полоскают в соцсетях, объявляют о расставании, а потом друг другу улыбаются. У них житейские отношения. Лободе пытались долгое время найти нового продюсера. От ее лица давно вели переговоры, потому что с Нателлой рабочие отношения и вливание в Свету денег закончилось. Нателла ведь очень богатая, она была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька. Тем более, у нее двое детей, настало очень тяжелое время для нее.

— Зачем Нателле нужна была Лобода?

— Зачем детям нужны игрушки? Она вкладывала в Лободу примерно 2-3 миллиона долларов в год. Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Российским олигархам Лобода никогда не была интересна. А Нателле знакомство с певицей принесло популярность. Ну кто ее знал лет 15 назад, когда она дружила с Арбениной? К слову, Диана и познакомила Крапивину с Лободой. Несколько лет назад они даже ужинали вместе в ресторане. Что здесь такого? Это обычная история для Москвы.

Вернемся к Лободе, у певицы две дочери: Евангелина и Тильда. Первую наследницу артистка родила в 2011 году от украинского хореографа, экс-директора Андрея Царя. Вторую дочь Тильду, по слухам, от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы «роман» с Лободой. Как утверждают инсайдеры, сегодня Светлана состоит в отношениях с украинским олигархом Артуром Гранцем. Вместе с ним и детьми артистка находится в Европе. Отец ее первой дочери – хореограф Андрей Царь (уроженец Львова), по некоторым данным, мог обосноваться в Москве. На связь с прессой Андрей не выходит, общих снимков с дочерью от Лободы у Царя на личной странице нет.