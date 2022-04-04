Стало известно, когда Пугачева и Галкин вернутся в Россию

Отъезд российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Израиль наделал немало шума. Звездная пара покинула территорию РФ еще в конце февраля, а газетчики и простые люди продолжают обсуждать это событие до сих пор. Очень многие посчитали отъезд Примадонны весьма символичным. Сама Алла Борисовна продолжает утверждать, что отправилась на историческую родину своего мужа «на отдых и лечение», но в эту версию уже мало кто верит. Так, Галкин уже подыскал себе работу на Земле Обетованной, на лето наметив гастрольный тур.