Известный журналист Антон Беккужев сообщил, что возвращение звездной пары запланировано на осень. Непонятно, правда, как они будут переводить детей из одной школы в другую, пишет eg.ru.
Стало известно, когда Пугачева и Галкин вернутся в Россию
Отъезд российской певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Израиль наделал немало шума. Звездная пара покинула территорию РФ еще в конце февраля, а газетчики и простые люди продолжают обсуждать это событие до сих пор. Очень многие посчитали отъезд Примадонны весьма символичным. Сама Алла Борисовна продолжает утверждать, что отправилась на историческую родину своего мужа «на отдых и лечение», но в эту версию уже мало кто верит. Так, Галкин уже подыскал себе работу на Земле Обетованной, на лето наметив гастрольный тур.
Между тем, светский журналист Антон Беккужев в беседе с порталом Blitz+ поделился своими мыслями по поводу происходящих событий. По мнению знакомого с ситуацией репортера, Пугачева и Галкин и сами не рады ажиотажу, который создался после их отъезда. Беккужев считает, что скорее всего сейчас знаменитости выжидают, что шум наконец-то уляжется. Если звездная чета прилетит сейчас, ее наверняка попросят высказать позицию по поводу политики властей, чего Алла Борисовна и Максим Александрович делать категорически не хотят.
«Думаю, рано или поздно Алла и Максим вернутся в Россию. На мой взгляд, семейная пара ждет, когда шумиха вокруг их персон поуляжется, и ситуация в целом станет поспокойней. Возможно, Пугачева и Галкин приедут в Россию осенью, ведь на лето юморист уже анонсировал концертный тур по Израилю», — сказал Антон Беккужев.