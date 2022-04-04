Эстонская миллионерша, сбежавшая из Южной Африки, улетела с семьей в Штаты

8 марта Кристель Круустюк, самая молодая женщина-миллионер Эстонии, сообщила, что четырехмесячная поездка ее семьи в Южную Африку подошла к концу. В Инстаграме она призналась, что сомневается, правильное ли это решение. «До конца прошлой недели я не была уверена, правильно ли я поступаю. Я боялась за Эстонию, за Европу, за нашу безопасность», — написала Кристель.

2 апреля в соцсетях Кристель опубликовала видео с сыновьями, на котором видно, что семья снова собирает чемоданы. На этот раз пунктом назначения стали США.

«Во вторник (29 марта — ред.) я предложила Марко (муж Кристы Марко Круустюк — ред.) отменить запланированную на апрель поездку в США. Мне показалось, что путешествии с детьми принесет слишком много неудобств — разница во времени, няня, проживание», — пишет женщина.

Она добавила, что, к счастью, мужу удалось ее разубедить. «Дети бывают такими маленькими только раз в жизни, а жизнь предназначена для приключений. Эти чудесные воспоминания, которые мы можем создать здесь и сейчас вместе, в миллион раз важнее всех потенциальных хлопот», — подытожила Кристель, довольная тем, что передумала.