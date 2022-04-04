Какое наследство оставила детям Александра Яковлева

Этим летом Александра Яковлева, запомнившаяся зрителям по ролям в таких картинах, как «Экипаж» и «Чародеи», должна была отметить 65-летний юбилей. Но планам не суждено сбыться, как и мечтам актрисы о съемке фильма по ее собственному сценарию. 1 апреля звезда советского кино ушла из жизни, проиграв долгую и тяжелую битву с онкологией.

О злокачественной опухоли Александра узнала в 2017 году на последней стадии. Тогда врачи давали актрисе не больше нескольких месяцев, но она, не привыкшая сдаваться, не опустила руки и с присущей ей оптимизмом начала борьбу за жизнь. В итоге вместо трех месяцев Яковлева прожила еще пять лет, вернулась в актерскую профессию и даже играла в театре в постановке «Две женщины и лейтенант», написанной специально для нее Татьяной Москвиной. В борьбе с раком звезду поддерживали коллеги, поклонник и друзья. Ну а главной опорой для нее всегда были дети. Их у Александры Яковлевой двое — 42-летний сын Кондратий и 45-летняя дочь Елизавета. Они родились в первом браке актрисы с актером Валерием Кухарешиным.

Елизавета подарила Александре Евгеньевне троих внуков: Артема, Тимофея и Яну. А у Кондратия один ребенок — дочь Анастасия, которая пошла по стопам бабушки и решила связать свою жизнь с железной дорогой. Да, звезда «Чародеев» долгое время после ухода из кино работала в РЖД и принимала участие в запуске скоростных поездов «Сапсан».

Дочь Александры Евгеньевны живет в Москве. Окончив ГИТИС, звездная наследница занимается постановкой спектаклей в детском доме в Подмосковье. Сын Кондратий с семьей остался в Калининграде, в родном городе актрисы. Там он возглавляет «Калининградскую пригородную пассажирскую компанию». Александра Яковлева была очень близка с детьми. Несмотря на то, что последние годы она жила в основном в Северной столице, она часто навещала наследников, они ежедневно созванивались и морально и материально поддерживали мать. При этом Яковлева всегда говорила о том, что не хочет, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за ней.

«Мои дети материально поддерживают меня сколько могут. И Лиза, и Кондратий — все время рядом. Некоторым в моей ситуации хочется, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за родителями. А я не хочу, чтобы они все бросили — хочу, чтобы занимались своими семьями, своими детьми, собой. Я знаю точно — если мне что-то нужно я позвоню сыну или дочке, и они через час будут рядом. Лиза и Кондратий всегда мне помогают», — говорила звезда.

Помимо актерской карьеры Александра Яковлева состоялась и в других профессиях. И во всех сферах она была настоящей звездой. Но при этом больших богатств не нажила. До перестройки актриса снялась в трех десятках фильмов и за это время стала владелицей квартиры в Ленинграде. В 1993 году актриса объявила о завершении актерской карьеры и перебралась с детьми в родной Калининград, где у нее была квартира от бабушки. Продав доставшуюся по наследству квартиру, она вернулась в Северную столицу, но поскольку работы в то время не было, сбережения быстро закончились. Поиски работы привели Александру Евгеньевну на порог компании с названием «Техношок». Это было первое предприятие Олега Тинькова, которого актриса всегда вспоминала с благодарностью за то, что тот поверил в нее и научил всему.

«Я Олегу буду всегда благодарна, он спас мою семью от голода, научил тяжелому, страшному слову «бизнес». Натренировал правильно вести себя на суровых и жестких переговорах, на планерках, когда вокруг все мужики и только одна я — баба. И сына моего между школой и армией Олег к себе взял», — рассказывала Александра Яковлева.